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ТАСС

В Эстонии заявили о подключении к инициативе поставок боеприпасов Украине

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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш (слева направо), министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибывают в Госдепартамент
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш (слева направо), министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибывают в Госдепартамент.
Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

Глава МИД Маргус Цахкна отметил, что идет работа над конкретными предложениями об участии страны в инициативе

ПРАГА, 2 апреля. /ТАСС/. Эстония подключится к чешской инициативе закупки артиллерийских снарядов для Украины. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна после состоявшихся в Праге переговоров с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

"Мы самым решительным образом поддерживаем эту инициативу и одновременно работаем над конкретными предложениями [об участии в ней Эстонии]. Две недели назад наше правительство приняло решение о подготовке очередного пакета военной помощи Украине стоимостью €20 млн. Это будут главным образом боеприпасы", - сказал Цахкна, слова которого привело информационное агентство ČTK.

Эстония и Чехия поддерживают санкции Евросоюза против РФ "и их наиболее эффективное исполнение, включая использование для поддержи Киева замороженного российского имущества", сказал Липавский. Цахкна, комментируя разрабатываемый ЕС 14-й пакет санкций, заявил, что сообществу необходимо сосредоточиться на борьбе с гибридными угрозами. Эстония также поддерживает введение в Шенгенской зоне ограничений на передвижение российских дипломатов по территории стран, в которых они аккредитованы.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для Вооруженных сил Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета Politico информировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024-го, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее. 

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