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Известия.ru

Шойгу заявил о планах передать ВМФ три корабля-носителя ракет в 2024 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

До конца 2024 года Черноморский флот получит три корабля-носителя высокоточных ракет. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании ведомства.


«Для повышения боевого потенциала Военно-морского флота продолжаем оснащать его кораблями — носителями высокоточного оружия большой дальности. В частности, малыми ракетоносцами типа «Каракурт», — сказал он.

Шойгу напомнил, что головной корабль этой серии, который называется «Циклон», вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет задачи. До конца года Зеленодольский завод имени Горького должен передать морякам еще три таких корабля, добавил Шойгу.

По словам министра обороны, предприятие ведет производство патрульных кораблей проекта 22160, на завершающей стадии строительства находится «Виктор Великий», предназначенный для Черноморского флота.

Кроме того, он обратил внимание, что в 2012 году в России было не более 100 полигонов, на данный момент их 240.

«Они позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки, в том числе группировок войск в районах проведения специальной военной операции. В частности, в Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять. Отмечу, что на новых объектах значительно улучшены оснащенность и условия для размещения и работы личного состава», — уточнил Шойгу.

Во время совещания министр также указал на продолжение совершенствования технической основы боевой учебы. Так, продолжил он, в 2023-м в войска поставили около 600 учебно-тренировочных средств, в этом году их количество расширят: будут поставки порядка 200 тренажеров для подготовки экипажей БМП-2М с боевым модулем «Бережок», боевой машины поддержки танков «Терминатор» и танков Т-90М «Прорыв».

Ранее, 17 марта, сообщалось, что Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота и заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению подразделениями флота боевых задач. Он поставил задачу проводить с военными постоянные тренировки по отражению террористических атак противника как в дневное, так и в ночное время. Также чиновник подчеркнул, что важно повышать защищенность судов и объектов инфраструктуры.

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