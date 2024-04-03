Несбиваемый "Циркон" и невидимый "Кинжал": какие гиперзвуковые ракеты применяет Россия

Вооруженные силы РФ применили гиперзвуковые ракеты "Циркон" во время ударов по украинским объектам на минувшей неделе. Об этом заявило Минобороны РФ 30 марта. ТАСС — об оружии, от удара которого практически невозможно уклониться

Россия регулярно наносит массированные и групповые удары высокоточным оружием большой дальности по военным, военно-промышленным и связанным с ними объектам на всей территории Украины. Однако российское военное ведомство впервые заявило, что, кроме гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", в ходе этих атак были применены гиперзвуковые ракеты "Циркон". По сообщению Минобороны РФ, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Гиперзвуковой "Циркон" уже использовался в боевых действиях. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному cобранию. "В бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю", — сообщил глава государства 29 февраля 2024 года.

Гиперзвуковой "дуэт"

Российские Вооруженные силы применяют в ходе специальной военной операции два комплекса с гиперзвуковыми ракетами. Первым стал комплекс с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". Характеристики боеприпаса раскрыл Владимир Путин в выступлении перед Федеральным собранием в марте 2018 года. Ракета разгоняется до 10 скоростей звука, поражает цели на расстоянии более 2 тыс. км боевой частью массой 500 кг, а в полете маневрирует, усложняя ее поражение средствами противоракетной обороны. Боеприпас запускается со сверхзвукового перехватчика МиГ-31К.

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

"Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики", — сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1" в августе 2022 года. По словам главы военного ведомства, по сочетанию характеристик — скорости, способности боевой части проникать в укрепленные объекты — "Кинжал" не имеет аналогов. К тому же ракету "невозможно ни обнаружить, ни перехватить". В спецоперации аэробаллистическая ракета применяется для поражения особо важных целей. Так, в первом боевом применении в марте 2022 года "Кинжал" за счет гиперзвуковой скорости и высокой кинетической энергии боевой части уничтожил защищенный подземный склад ракетного вооружения в горной местности Ивано-Франковской области. Позже сообщения о применении "Кинжалов" стали регулярными.

Эксперты предположили, что "Кинжал" создан на базе твердотопливной ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", на что указывает их внешнее сходство. По мнению специалистов, такое решение позволило сократить сроки разработки "Кинжала".

Сверхзвук, гиперзвук Сверхзвуковыми и гиперзвуковыми скоростями называются скорости летательных аппаратов, превышающих скорость звука в атмосфере - порядка 340 м/с при нормальном давлении и температуре, или число Маха (М), равное 1. Принято считать, что сверхзвуковые скорости лежат в диапазоне 1-4,5 М, гиперзвуковые - выше 4,5 М. Создание аппарата, способного к длительному полету в атмосфере на скорости, многократно превышающей скорость звука, является сложной научной, технической и технологической задачей. Разработками в этой области занимаются Россия, США, Китай, Индия, КНДР. Свое гиперзвуковое ракетное оружие представил Иран. Помимо гиперзвуковых, Россия имеет на вооружении сверхзвуковые крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования.

Второй гиперзвуковой комплекс, применяемый в ходе СВО, — "Циркон". О разработке комплекса морского базирования с гиперзвуковой ракетой заявил Владимир Поповкин, занимавший пост замминистра обороны, в феврале 2011 года. К 2016 году программа разработки оружия вышла на стадию летных испытаний, как сообщал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Летом 2019-го об интенсивных испытаниях ракеты рассказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов. "Циркон" разработан НПО машиностроения (в составе КТРВ).

Носителями гиперзвукового комплекса являются серийные корабли и подлодки, в том числе уже произведенные и строящиеся для применения крылатых ракет "Калибр". Помимо этого, велась разработка наземной пусковой установки "Цирконов". Источник ТАСС поделился мнением, что для гиперзвуковой ракеты разработана мобильная пусковая установка, которая также может вести огонь сверхзвуковыми ракетами "Оникс".

Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ

В январе 2020 года "Циркон" был впервые выпущен с корабля — согласно источникам ТАСС, стрельбу провел фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". В октябре 2021 года атомная подводная лодка "Северодвинск" осуществила первый испытательный пуск ракеты "Циркон" из акватории Баренцева моря. Затем последовала серия успешных пусков. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что начался серийный выпуск гиперзвуковых ракет "Циркон".

По заявлению Путина, "Циркон" способен развивать скорость около 9 М, может поражать надводные и наземные цели на дальности свыше 1 тыс. км. Командир "Адмирала Горшкова" капитан первого ранга Игорь Крохмаль сообщил, что "Циркон", установленный на надводных кораблях, может поражать цели на расстоянии 1,5 тыс. км. Внешний вид ракеты не раскрывается.

Специалисты сходятся во мнении, что "Циркон" практически неуязвим для средств противоракетной обороны за счет высокой скорости и малозаметности. "Помимо ее скоростей, еще заложены технологии "стелс" в само изделие", — поделился мнением командир ракетно-артиллерийской боевой части "Адмирала Горшкова" Георгий Росляков. Контр-адмирал в отставке, кандидат технических наук Всеволод Хмыров считает, что такая гиперзвуковая система, как "Циркон", способна "прошивать" любую систему ПРО и ПВО и защиты от нее не существует. Американская газета The Washington Times приводила выводы из доклада Исследовательской службы Конгресса. В нем эксперты отмечают, что существующие американские наземные и космические средства обнаружения ракет не способны обнаружить и отследить полет гиперзвуковых ракет.

Родом из СССР

Советский Союз вел разработки в области гиперзвуковых летательных аппаратов с 1960-х годов. В 1979 году началась разработка гиперзвуковой "летающей лаборатории" для изучения гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ГПВРД) на криогенном топливе — жидком водороде. В качестве основы была выбрана ракета с жидкостным ракетным двигателем комплекса противовоздушной обороны С-200. Вместо элементов носовой части ракеты был установлен гиперзвуковой двигатель, параметры работы которого контролировались 250 датчиками и передавались на землю по радиоканалу. Согласно книге "От "Беркута" до "Пятисотки": траектория лидерства", первый полет ракеты-лаборатории состоялся в 1991 году. В середине 1990-х к работе подключились французские и американские специалисты. Во время очередного пуска в 1998 году ГПВРД проработал 77 секунд, разогнав ракету до скорости 6,5 М на высоте 27 км. Сохранившийся корпус одной из ракет по данной программе был продан на аукционе в Великобритании в 2019 году частному коллекционеру.

Согласно данным из открытых источников, в 1980-е годы в МКБ "Радуга" (ныне — в составе корпорации "Тактическое ракетное вооружение") был создан гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат ГЭЛА. Он применялся для изучения проблем создания высотных гиперзвуковых аппаратов и получения научно-технического задела в этой области.

"Я гиперзвуком достаточно давно занимался. Даже где-то в 1980-х годах была моя записка об этом, потому что в то время и Соединенные Штаты занимались," — рассказал в интервью ТАСС глава КТРВ Борис Обносов. "У них с 1986 года была такая программа NASP — National Aerospace System Plan, которая объединяла разработки по 64 направлениям. Понятно было, что если в эту работу не включиться немедленно и комплексно, то мы останемся на обочине. И слава богу, что в этом веке идея нашла полную поддержку у руководства страны, и мы достаточно интенсивно работаем в этом направлении", — добавил он.

Виктор Бодров