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Военное обозрение

Украинские ресурсы: Лондон предупредил Киев о подготовке Россией массированного ракетного удара по ВСУ на линии фронта

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Источник изображения: topwar.ru

Пока различные украинские "эксперты" и "аналитики" с пеной у рта доказывают, что у России якобы закончились ракеты, британская разведка MI-6 предоставляет совсем другие сведения. По информации британцев, российский ВПК работает не останавливаясь, а количество российских ракет весьма неприятно "удивит" Киев.

Как пишут украинские паблики, британская MI-6 предоставила Генштабу ВСУ данные о том, что российская армия накопила очень большое количество различных ракет, а также дронов-камикадзе, в том числе способных действовать в ближних тылах ВСУ. Такой же доклад лег на стол Зеленскому. Британцы предполагают, что все накопленное Россия использует в рамках летнего контрнаступления, нанеся массированный удар на нескольких направлениях. Не забыли британцы и про российские авиабомбы, они тоже посыпятся на головы солдат ВСУ.

Подчеркивается, что данный удар приведет не только к уничтожению большого количества украинских военных, но и будет иметь психологический эффект, что должно сломить сопротивление украинцев. По крайней мере, так считают в Лондоне.

(...) российская армия накопила большое количество ракет/Ланцетов/Шахедов и авиабомб для летнего контрнаступления. (...) Кремль хочет организовать показательный массовый удар на нескольких участках фронта

- пишут украинские ресурсы.

Официальных подтверждений этому нет, да и не будет Киев распространять такую информацию. Отметим, что дыма без огня не бывает, так что подождем.

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Страны
Россия
Украина
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