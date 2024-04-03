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ТАСС

Венгрия выступила решительно против предложений об отправке войск на Украину

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Глава МИД страны Петер Сийярто напомнил, что правительство Венгрии придерживается миролюбивой позиции, хотя сейчас "это не относится к основному течению" в Европе

НИКОСИЯ, 2 апреля. /ТАСС/. Венгрия считает неприемлемыми предложения об отправке западных войск на Украину и по-прежнему выступает против поставок вооружений украинской армии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Никосии с кипрским коллегой Константиносом Комбосом.

"Венгрия, как и Кипр, не поставляет вооружения на Украину. И мы не будем их поставлять. Мы также решительно выступаем против заявлений, в которых идет речь о возможности направления войск на Украину", - сказал глава МИД.

Он напомнил, что правительство Венгрии придерживается миролюбивой позиции, хотя сейчас "это не относится к основному течению" в Европе. "К сожалению, если вы представляете позицию в поддержку мира, то немедленно начинаете подвергаться стигматизации, и в Евросоюзе очень мало места для рационального диалога по этим вопросам", - посетовал министр.

По его словам, "то же самое относится и к санкциям" против России. "Совершенно очевидно, что санкции наносят ущерб и самим европейским странам", - сказал Сийярто. И хотя "этот ущерб не одинаков", то есть некоторые государства страдают от него больше, чем другие, нет никаких шансов на то, что в ЕС будет создан механизм для его компенсации, добавил глава МИД. Он подчеркнул, что причина этого ущерба заключается в "собственной санкционной политике" Евросоюза. 

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Венгрия
Кипр
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