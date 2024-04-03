Войти
Lenta.ru

FPV-дроны использовали для доставки еды в зоне СВО

395
0
+1
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости.

Утенков: FPV-дроны использовали для доставки еды в отдаленные районы зоны СВО

Российские военнослужащие использовали FPV-дроны для доставки еды бойцам в отдаленные блиндажи зоны специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на соучредителя компании «Беспилотные технологии» и основателя благотворительного фонда «Донбасс» Ивана Утенкова сообщает ТАСС.

По его словам, для доставки продуктов в труднодоступные районы используются дроны-камикадзе и дроны со сбросами. «Очень часто мы используем их для доставки воды и продуктов питания в отдаленные блиндажи, откуда ребята не могут выбраться длительное время, потому что есть определенные задачи», — заявил соучредитель фонда.

Утенков добавил, что в зоне СВО задействованы четыре варианта беспилотников компании, а всего «Беспилотными технологиями» на восьми площадках производится около 15 тысяч FPV-дронов.

Ранее стало известно, что в России создан FPV-дрон «Хруст», предназначенный для работы в условиях радиационного или химического заражения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ЯО
Похожие новости
12.05.2008
Силовые ведомства представят новейшие разработки на выставке в Москве
07.02.2008
"Шмель" "Ястребу" не помеха
29.01.2008
ОАО "Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля" на выставке "Беспилотные многоцелевые комплексы в интересах ТЭК UVS-TECH 2008"
15.11.2007
США создают новое космическое оружие на случай конфликта с Китаем
31.10.2007
США рассматривают возможность поставки Южной Корее БЛА "Глобал Хоук"
07.12.2006
"БАРАК" ПРОТИВ "ТРИШУЛА" ИЗРАИЛЬСКИЕ КОМПАНИИ НАСТОЙЧИВО ЗАВОЕВЫВАЮТ ИНДИЙСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ РЫНОК
23.04.2007
Искандер
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.04 20:59
  • 8238
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.04 20:55
  • 5
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 03.04 20:51
  • 551
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.04 20:35
  • 59
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 03.04 20:30
  • 17
Стало известно о преодолевающей любую ПРО российской ракете
  • 03.04 20:02
  • 1239
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.04 19:57
  • 1
Трофейную американскую БМП Bradley отправили на изучение экспертам
  • 03.04 19:33
  • 3
Национальная политика и миграция
  • 03.04 19:31
  • 29
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 03.04 19:13
  • 1
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 03.04 18:54
  • 5
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 03.04 18:47
  • 4
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 03.04 18:44
  • 460
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.04 17:52
  • 9
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 03.04 17:18
  • 14
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения