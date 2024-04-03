FPV-дроны использовали для доставки еды в зоне СВО

Утенков: FPV-дроны использовали для доставки еды в отдаленные районы зоны СВО

Российские военнослужащие использовали FPV-дроны для доставки еды бойцам в отдаленные блиндажи зоны специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на соучредителя компании «Беспилотные технологии» и основателя благотворительного фонда «Донбасс» Ивана Утенкова сообщает ТАСС.

По его словам, для доставки продуктов в труднодоступные районы используются дроны-камикадзе и дроны со сбросами. «Очень часто мы используем их для доставки воды и продуктов питания в отдаленные блиндажи, откуда ребята не могут выбраться длительное время, потому что есть определенные задачи», — заявил соучредитель фонда.

Утенков добавил, что в зоне СВО задействованы четыре варианта беспилотников компании, а всего «Беспилотными технологиями» на восьми площадках производится около 15 тысяч FPV-дронов.

Ранее стало известно, что в России создан FPV-дрон «Хруст», предназначенный для работы в условиях радиационного или химического заражения.