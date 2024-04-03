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ТАСС

Два Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Продолжительность полета составила около 10 часов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около 10 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - подчеркнул он. 

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