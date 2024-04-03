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Украина применила против России беспилотники с боевым ИИ. В чем их особенность?

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Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images.

ВСУ применили боевой ИИ с машинным зрением для атак БПЛА по территории России

Ряд атак с Украины на территорию России были осуществлены с помощью дронов с использованием базового искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник, знакомый с программой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Это позволяет дронам лучше ориентироваться и избегать помех.

Точность в условиях глушения обеспечивается за счет использования ИИ. Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности

источник телеканала CNN

По словам источника, полеты определяются заранее и дроны следуют этому плану полета. Поражать цели становится возможно с точностью до нескольких метров благодаря датчикам дрона.

Уровень ИИ в дронах пока очень низок

По словам аналитика-исследователя Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра Ноа Сильвии, у таких БПЛА есть машинное зрение — разновидность ИИ.

«По сути, вы берете модель, записываете ее на чип и обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она движется. (…) Когда он наконец будет развернут, он сможет определить, где находится», — пояснил специалист, уточнив, что дрон не требует связи со спутниками и работает автономно.

Бывший британский военный офицер и эксперт в области дронов и ИИ Крис Линкольн-Джонс при этом подчеркнул, что уровень ИИ в дронах все еще очень низок. «Такой уровень автономности еще не наблюдался у дронов раньше, но мы находимся на ранних стадиях раскрытия потенциала этой технологии», — сказал он.

В материале при этом не называется канал поставок технологий Киеву. Телеканал обратился к украинской военной разведке и Службе безопасности Украины, но ни одна из них не захотела комментировать использование технологии ИИ.

В России ИИ давно применяется в системах вооружений

В августе прошлого года военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отмечал, что искусственный интеллект применяется в российских системах вооружений давно. Например, ракеты «Гранит» способны самостоятельно распределять между собой несколько целей, а дрон «Охотник» возвращается на аэродром в случае потери связи с оператором.

У нас есть многоцелевые подводные лодки 949-го проекта, подобные подлодке «Курск», у них [подлодок] — ракетные комплексы «Гранит». Когда эти ракеты запускают, они ждут друг друга в воздухе, летят строем и между собой распределяют цели. Например, несколько могут полететь в авианосец, другие — в крейсер, третьи — в эсминец и так далее. Это как раз пример использования ИИ

Виктор Литовкин

военный эксперт, полковник в отставке

Специалист отмечал, что любая машина с ИИ не работает сама по себе — она не может отступить ни на шаг от параметров, заданных программой. В связи с этим он указал, что не стоит рассчитывать на то, что техника будет воевать без участия человека.

Украинские беспилотники совершают атаки в отношении объектов топливно-энергетического комплекса РФ. Массированные атаки дронами начали предприниматься с начала марта. Под удар попали крупные нефтеперерабатывающие заводы в Нижегородской, Самарской и Рязанской областях, Краснодарском крае и других регионах. Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан. Дроны пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске, серьезных разрушений местные власти не зафиксировали.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что, поставляя вооружения Украине, НАТО вступает в прокси-войну с Россией. На это обращали внимание и в Кремле, заявляя, что поставки западного оружия Киеву приведут лишь к негативным последствиям и не способствуют переговорам.

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Россия
Украина
Продукция
Гранит
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
AI
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Авианосец
БПЛА
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1 комментарий
№1
03.04.2024 08:34
Цитата
поставляя вооружения Украине, НАТО вступает в прокси-войну с Россией
Почему бы и нам не начать запускать БЛА, слепленные из иностранных комплектующих, по Европе с территории украины? Мол, какие то пророссийские инсургенты запускают...
0
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