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ЦАМТО

ЕС выделил Rheinmetall 130 млн. евро на увеличение производства снарядов

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Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы
Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы.
Источник изображения: Rheinmetall AG

ЦАМТО, 2 апреля. Компания Rheinmetall объявила, что получит от Европейского Союза финансирование на сумму более 130 млн. евро для увеличения производства боеприпасов.

Таким образом, более четверти от общей суммы в 500 млн. евро, выделенной ЕС в соответствии с "Законом о поддержке производства боеприпасов" (ASAP) для расширения производства 155-мм артиллерийских снарядов и пороха, будет направлено на шесть проектов европейских дочерних компаний Rheinmetall AG. Программа будет поддерживать проекты в Германии, Венгрии, Румынии и Испании.

ASAP – это первая программа ЕС по расширению производства боеприпасов. Ожидается, что соответствующие соглашения о предоставлении грантов будут подписаны в мае 2024 года.

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер выразил руководству Евросоюза благодарность за оказанное доверие. По его словам, "большая важность артиллерии очевидна, исходя из опыта боевых действий на Украине. Вооруженным силам европейских стран также необходимо пополнить запасы артиллерийских боеприпасов и компания к этому готова".

Rheinmetall наращивает свои производственные мощности с 2022 года и стремится к 2027 году производить до 1,1 млн. артиллерийских снарядов в год. Кроме того, начиная с 2026 года, ежегодно будет производиться до 1,5 млн. метательных модулей и 3000 тонн взрывчатки RDX.

В перспективе ожидается проведение дополнительных тендеров в сфере расширения возможностей производства продукции военного назначения. В недавно опубликованном предложении по Европейской программе инвестиций в оборону (EDIP) ЕС планирует способствовать расширению мощностей для производства широкой номенклатуры оборонной продукции.

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Венгрия
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Румыния
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