Шойгу: с января ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих

С начала года украинская армия потеряла свыше 80 тыс. военнослужащих и 14 тыс. единиц вооружения. Об этом заявил 2 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тыс. военнослужащих, 14 тыс. единиц различного вооружения, в том числе свыше 1 тыс. 200 танков и других боевых бронированных машин», — сказал он на селекторном совещании с руководящим составов российской армии.

Он указал, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей. В частности, российские силы продолжают отодвигать украинские формирования на западном направлении.

До этого, в конце февраля, Шойгу оценил потери ВСУ за время спецоперации на тот момент в 444 тыс. военнослужащих. Он отметил, что с начала 2024 года украинская армия теряет более 800 человек и 120 единиц вооружения в сутки.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля заявлял, что количество погибших военных ВСУ с февраля 2022 года составляет 31 тыс. человек. Число раненых и пропавших без вести он не назвал. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что все граждане Украины, особенно военные, понимают, что Зеленский лжет, занижая потери в разы из-за денег.

На несоответствие данных указала и газета The New York Times. Издание отметило, что озвученное Зеленским количество погибших солдат украинской армии более чем в два раза ниже данных, которыми располагал Вашингтон еще летом 2023 года.

Бывший начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак 18 марта отметил, что потери ВСУ в противостоянии с российской армией следует исчислять миллионами, а не сотнями тысяч. По его мнению, Украина проигрывает в конфликте, а ситуация на поле боя является «очень драматической».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.