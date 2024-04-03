Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ

ЦАМТО, 2 апреля. В ситуационном центре Минобороны России под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 2 апреля прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая совещание, министр коротко рассказал об обстановке в зоне специальной военной операции.

"После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, – сказал он, – но ни на одном из направлений своих целей не достиг. Группировки российских войск продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении".

Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области – поселок Мирное.

Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации.

С января вооруженные силы Украины потеряли более 80 тыс. военнослужащих, 14 тыс. ед. различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин.

Несмотря на отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения, Киев по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять Российской армии. Для этого он пытается перенести боевые действия на территорию нашей страны, прибегает к актам терроризма, обстрелам мирного населения.

Наши Вооруженные Силы реагируют асимметрично на подобные преступления украинских боевиков. В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.

"Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности", – заявил Сергей Шойгу.

Далее он рассказал о ходе весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля. Министр отметил, что она проводится в сроки, предусмотренные российским законодательством.

Во всех регионах страны сформировано 2646 призывных комиссий. В соответствии с Указом Президента, призыву на военную службу подлежат 150 тыс. человек. Большинство из них получит военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях и только после этого отправится к местам службы.

Сергей Шойгу подчеркнул, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут. В свою очередь военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истек, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства. Министр обратил на это особое внимание должностных лиц.

Затем Сергей Шойгу предложил рассмотреть ход строительства малых ракетных и патрульных кораблей. "Для повышения боевого потенциала Военно-морского флота, – сказал он, – продолжаем оснащать его кораблями-носителями высокоточного оружия большой дальности". В частности, малыми ракетоносцами типа "Каракурт". Головной корабль этой серии – "Циклон" – вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод имени А.М.Горького должен передать морякам еще три таких корабля.

Также предприятие ведет серийное производство патрульных кораблей проекта 22160. В завершающей стадии находится строительство пятого из них – "Виктора Великого". Он предназначен для Черноморского флота.

Министр предложил оценить на совещании выполнение судостроительной компанией графика работ, и наметить шаги по его оптимизации, а затем обсудить развитие сети полигонов Вооруженных Сил и обеспечение войск учебно-тренировочными средствами. "Это направление деятельности, – сказал Сергей Шойгу, – является для нас одним из приоритетных. Если в 2012 году мы имели не более 100 полигонов, то сегодня их 240. Они позволяют решать весь комплекс задач боевой подготовки, в том числе группировок войск в районах проведения специальной военной операции. В частности, в Луганской и Донецкой народных республиках завершено строительство двух полигонов. До конца года планируется обустроить еще пять".

Сергей Шойгу отметил, что на новых объектах значительно улучшены оснащенность и условия для размещения и работы личного состава.

"Также продолжаем совершенствовать техническую основу боевой учебы", – сказал он. В 2023 году в войска поставлено около 600 современных учебно-тренировочных средств. В текущем году их номенклатура будет расширена. В учебную сеть поступит порядка 200 тренажеров для подготовки экипажей БМП-2М с боевым модулем "Бережок", боевой машины поддержки танков "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв".

Далее министр предложил в ходе совещания определить дополнительные меры по повышению качества подготовки войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.