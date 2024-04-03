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Военное обозрение

НИИ Стали разработал новый защитный титановый шлем «Барс-Л» для силовых ведомств России

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Источник изображения: topwar.ru

Входящий в состав концерна "Калашников" НИИ Стали разработал новый защитный шлем для военнослужащих российской армии. Изделие будет продемонстрировано в рамках выставки "Экспотехностраж" в Санкт-Петербурге.

Специалисты НИИ Стали разработали титановый защитный шлем "Барс-Л", который по площади защиты и внешнему обвесу похож на уже запущенный в серийное производство бронешлем "Эльбрус-Т". От "Эльбруса" "Барс" отличается по форме и защитным характеристикам. Если в "Эльбрусе-Т" разработчики максимально минимизировали толщину титановой оболочки, сделав ее составной для снижения веса и упрощения технологии, то в "Барсе-Л" титановая оболочка цельная, что значительно повышает защитные свойства на фоне незначительной прибавки веса самого шлема.

Как заявляется, новый "Барс-Л" сделан на основе высокопрочного титана, имеет уровень противопульной защиты БР2+, т.е. шлем держит автоматную пулю с определенной дистанции. Кроме того, противоосколочная защита тоже повышена, шлем защищает от стандартного осколка, летящего со скоростью 700-720 м/сек. Как отмечают разработчики, это выше чем у шлемов из арамидов или сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ).

Увеличение веса шлема на 100-120 грамм компенсируется его защитными характеристиками. На данный момент шлем в серийное производство еще не пошел, его только планируется предложить силовым ведомствам России.

Как подчеркивают в концерне "Калашников", титановые шлемы всегда были визитной карточкой НИИ Стали. Шлемы "Алтын", 6Б6-3, "Рысь-Т" до сих пор эксплуатируются не только в силовых структурах России, но и бывших советских республик.

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Страны
Россия
Компании
НИИ Стали
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