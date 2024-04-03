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ТАСС

Шойгу заявил о 190 групповых ударах по объектам энергетики и ОПК Украины за март

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Пожарные ликвидируют возгорание в Харькове
Пожарные ликвидируют возгорание в Харькове.
Источник изображения: © AFP 2023 / SERGEY BOBOK

Глава Минобороны сообщил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. По территории Украины в течение марта нанесено 2 массированных и 190 групповых ударов, в результате поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и 2 массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры. Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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