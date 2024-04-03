Шойгу заявил о 190 групповых ударах по объектам энергетики и ОПК Украины за март

Глава Минобороны сообщил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. По территории Украины в течение марта нанесено 2 массированных и 190 групповых ударов, в результате поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и 2 массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры. Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.