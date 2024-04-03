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ТАСС

Песков заявил, что военные работают для исключения угрозы ударов ВСУ по территории РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Карпухин/ ТАСС

Киевский режим продолжает свою террористическую активность, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российские военные работают, чтобы исключить возможность для нанесения ударов по объектам на территории РФ со стороны киевского режима, ведущего террористическую деятельность. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотниками НПЗ в Нижнекамске.

"Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии полностью исключить", - сказал представитель Кремля.

Песков не стал более подробно говорить на эту тему. "Это больше вопрос к компетенции Минобороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима", - пояснил он. 

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