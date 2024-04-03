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ТАСС

Шойгу: в Зеленодольске завершают постройку пятого патрульного корабля "Виктор Великий"

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Модель патрульного корабля "Виктор Великий"
Модель патрульного корабля "Виктор Великий".
Источник изображения: © ВМФ России

Он предназначен для Черноморского флота, отметил глава Минобороны РФ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Зеленодольский завод имени Горького завершает строительство пятого патрульного корабля проекта 22160 "Виктор Великий" для Черноморского флота, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"Также предприятие (Зеленодольский завод имени Горького - прим. ТАСС) ведет серийное производство патрульных кораблей проекта 22160. В завершающей стадии находится строительство пятого из них - "Виктор Великий". Он предназначен для Черноморского флота. Сегодня оценим выполнение судостроительной компанией графика работ и наметим шаги по его оптимизации", - сказал министр. 

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Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
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Шойгу Сергей
Проекты
22160
ЧФ
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