В Анголе открылась Африканская конференция по космосу с участием Роскосмоса, NASA и ЕКА

Во встрече принимают участие более 400 делегатов из 46 стран

ХАРАРЕ, 2 апреля. /ТАСС/. Африканская конференция по космосу - 2024 (NewSpace Africa) открылась в столице Анголы. Во встрече принимают участие крупнейшие мировые игроки отрасли - Роскосмос, Ростех, NASA, Европейское космическое агентство (ЕКА), а также Южноафриканское национальное космическое агентство и Кенийское космическое агентство, всего - свыше 400 делегатов из 46 стран мира, сообщило агентство Angop.

"В центре внимания конференции - проблемы использования высоких технологий, в том числе космических, для решения проблем бедности в Африке, - сказал в интервью агентству представитель оргкомитета Жилберту Гомеш. - Нам необходимо преобразовать сельское хозяйство, здравоохранение и структуры безопасности в соответствии с последними достижениями науки".

Конференция проводится компанией Space in Africa в партнерстве с Африканским союзом и ангольским Национальным бюро управления космическими программами. Она собрала руководителей отрасли из разных стран, представителей правительственных структур, научной и университетской элиты государств Африки.