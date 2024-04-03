Шойгу: Зеленодольский завод передаст ВМФ РФ до 2025 года три малых ракетных корабля

По словам главы Минобороны, эти корабли вооружены крылатыми ракетами "Калибр"
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Зеленодольский завод имени Горького передаст ВМФ России до 2025 года три малых ракетных корабля, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
"Для повышения боевого потенциала Военно-морского флота продолжаем оснащать его кораблями-носителями высокоточного оружия большой дальности. В частности, малыми ракетоносцами типа "Каракурт". Головной корабль этой серии - "Циклон" - вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод имени А. М. Горького должен передать морякам еще три таких корабля", - сказал министр.