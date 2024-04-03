Шойгу: Зеленодольский завод передаст ВМФ РФ до 2025 года три малых ракетных корабля

Спуск на воду строящегося для ВМФ России малого ракетного корабля "Туча" (заводской номер 804) проекта 22800 (шифр "Каракурт") на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького". Зеленодольск, 30.06.2023.

По словам главы Минобороны, эти корабли вооружены крылатыми ракетами "Калибр"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Зеленодольский завод имени Горького передаст ВМФ России до 2025 года три малых ракетных корабля, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"Для повышения боевого потенциала Военно-морского флота продолжаем оснащать его кораблями-носителями высокоточного оружия большой дальности. В частности, малыми ракетоносцами типа "Каракурт". Головной корабль этой серии - "Циклон" - вошел в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод имени А. М. Горького должен передать морякам еще три таких корабля", - сказал министр.