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ТАСС

Вооруженные силы получат тренажеры для экипажей "Терминаторов" и "Прорывов"

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Танк Т-90М «Прорыв»
Танк Т-90М «Прорыв».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В учебную сеть ВС РФ в 2024 году поступит порядка 200 тренажеров, заявил министр обороны России Сергей Шойгу

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Около 200 тренажеров для подготовки экипажей боевых машин пехоты БМП-2М с модулем "Бережок", боевых машин поддержки танков "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв" поступят в учебную сеть Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В 2023 году в войска поставлено около 600 современных учебно-тренировочных средств. В текущем году их номенклатура будет расширена. В учебную сеть поступит порядка 200 тренажеров для подготовки экипажей БМП-2М с боевым модулем "Бережок", боевой машины поддержки танков "Терминатор" и танков Т-90М "Прорыв", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ. 

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