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На Западе констатировали мощнейший удар России по Украине

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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

UnHerd: Украина не выдержит удары российских планирующих бомб

Украина не способна выдержать удары российских планирующих бомб, констатирует обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.

Автор отмечает мощь российского оружия, которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут противопоставить. Обозреватель отмечает низкий моральный дух украинских военнослужащих и задержки в поставках оружия со стороны западных стран. «Россия извлекает выгоду от использования высокоэффективных планирующих бомб — обычных авиабомб, оснащенных оперением и системой наведения», — говорится в публикации.

Эллиотт отмечает, что Россия значительно увеличила объемы выпуска планирующих бомб, которые сыграли большую роль в февральских победах Российской армии, в частности, в Авдеевке, где в сутки применялось по 60-80 таких снарядов.

В марте обозреватели журнала Forbes заметили, что российские планирующие корректируемые авиабомбы уничтожают оборону ВСУ с пугающей эффективностью, украинские силы противовоздушной обороны не могут предотвратить их применение, как и уничтожение линий обороны украинской армии.

ЖЗЛ

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
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