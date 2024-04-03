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Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников

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Кадр: «Комсомольская правда»
Кадр: «Комсомольская правда».

Военный эксперт Леонков: Татарстан атаковали беспилотники самолетного типа

Территорию предприятий в Елабуге и Нижнекамске атаковали беспилотники самолетного типа, которые выглядят как легкомоторный самолет и обладают хорошими аэродинамическими качествами, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Их особенности он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Он обратил внимание, что беспилотник, попавший на видео в особой экономической зоне «Алабуга», планировал. Эксперт предположил, что его целью могла быть производственная площадка Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), но он упал раньше.

«Скорее всего, по нему отработал комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и лишил его связи с оператором. Сейчас я уже отмечаю тенденцию, что такие беспилотники делаются с умыслом, что если прерывается связь, то взводится его боекомплект, то есть та взрывчатка, которую он тащит. Когда они раньше падали, мы могли изучать их обломки, теперь они падают и взрываются — вот такая особенность», — поделился Леонков.

Противник создает их самолетного типа для того, чтобы они при обрыве связи, глушении моторов продолжали планировать

Алексей Леонков

военный эксперт

Кроме того, применение беспилотников на такое большое расстояние говорит о том, что система Starlink обеспечивает неограниченную дальность, полагает собеседник «Ленты.ру».

«Один спутник дает 1400 километров связи в реальном масштабе времени, но Starlink по одиночке не летают, они летают группировкой, и можно обеспечить связь, переключаясь со спутника на спутник, вообще, неограниченно. Это раз. Второе: такого рода беспилотники, как правило, имеют два роутера на борту, чтобы два оператора контролировали его полет. Полет совершается по складкам местности: по руслам рек, над кромкой леса, — для того, чтобы исключить его обнаружение радиолокационными средствами, зенитно-ракетным комплексом (ЗРК). К сожалению, мы не можем видеть сквозь холмы, сквозь леса. Этим противник пользуется», — высказался эксперт.

Он также добавил, что если беспилотник появляется близко к городской застройке, то работать по нему ЗРК не представляется возможным, так как осколки полетят на землю и может произойти множество эксцессов. Поэтому в таких случаях по ним работают комплексами РЭБ.

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали территорию Татарстана. Три дрона ударили по территории предприятий в Елабуге и Нижнекамске. Один атаковал завод, еще два упали на общежитие политехнического колледжа. Семь человек пострадали, трое из них госпитализированы.

Расстояние от украинской границы до Татарстана составляет около 1500 километров. Он граничит с восемью регионами России — Чувашией, Марий Эл, Удмуртией, Башкирией, а также с Кировской, Ульяновской, Оренбургской и Самарской областями.

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