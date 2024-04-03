Экс-аналитик ЦРУ: следующим шагом Россия начнёт уничтожать мосты через Днепр

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Следующим шагом Россия начнет уничтожать мосты через Днепр. В этом ей помогут авиационные бомбы ФАБ-3000.

Такое мнение высказал в интервью для американского YouTube-канала Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его мнению, появление у Вооруженных сил РФ сверхмощных планирующих бомб является для Киева серьезным поводом для беспокойства, ведь они способны разрушать практически любые мосты.

Эти ФАБ-3000 могут уничтожать мосты

- отмечает бывший сотрудник американской разведки.

Таким образом, украинские силы в восточной части Украины могут быть отрезаны от путей снабжения, которые пересекают Днепр по мостам. А ведь все сто процентов западных поставок оружия, техники и боеприпасов идут через Правобережье именно этим маршрутом. Это означает, считает Джонсон, что подразделения ВСУ на линии фронта фактически окажутся в изоляции без проведения российской армией сухопутной операции. Нашим военным понадобятся для этого лишь авиация и мощные планирующие бомбы.

Уже есть некоторые сообщения о том, что Украина рискует не продержаться до июля

- делает бывший американский аналитик далеко идущие выводы.

Массовый выпуск планирующих авиационных бомб ФАБ-3000 российская оборонная промышленность освоила с февраля текущего года. Об этом представители ОПК доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу вовремя его посещения предприятий Нижегородской области. Целью его поездки была проверка хода выполнения гособоронзаказа.