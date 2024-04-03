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Балтийский завод ОСК приступил к испытаниям резервных дизель-генераторов ледокола "Якутии"

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Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 22.11.2022
Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 22.11.2022.
Источник изображения: paluba.media

ЦАМТО, 2 апреля. На Балтийском заводе ОСК начались испытания резервных дизель-генераторов универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220.

В ходе мероприятий оборудование проверят на различных режимах работы. Перед испытаниями балтийцы произвели пуско-наладочные работы генераторов.

Резервные дизель-генераторы (всего их два, по одному на каждом борту) входят в состав основной энергетической системы ледокола и предназначены для обеспечения электропитанием оборудования и систем атомохода в случае срабатывания аварийной защиты реакторной установки.

Универсальный атомный ледокол "Якутия" – четвертый ледокол проекта 22220, который строится на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот". Заложен на стапеле завода в мае 2020 года, спущен на воду в ноябре 2022 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда проекта в ближайшие годы станут основой гражданского ледокольного флота России. Они заменяют собой атомные ледоколы проектов 10520 и 10580, срок эксплуатации которых уже завершен или завершается в ближайшие годы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Проекты
2020-й год
Арктика
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