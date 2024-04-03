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ЦАМТО

Разработчик: дроны-камикадзе "Куб" применяют в зоне СВО на дальностях более 50 км

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Военнослужащий ВС России запускает дрон-камикадзе "Куб"
Военнослужащий ВС России запускает дрон-камикадзе "Куб".
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

ЦАМТО, 2 апреля. Барражирующие боеприпасы "Куб" применяют в зоне СВО на дальностях более 50 км, что следует из материала компании-разработчика беспилотника концерна "Калашников", передает "РИА Новости".

Ранее в открытых источниках максимальная дальность поражения целей для ББ "Куб" заявлялась в диапазоне 30-40 км, напоминает агентство.

"Представляем использование дронов-камикадзе семейства "Куб" с различными заданиями и в разных условиях. Поражение целей осуществлено на расстояниях до 50 км и свыше 50 км", – сообщили в компании в описании к видео применения дронов.

Компания продемонстрировала целый ряд ударов "Кубами" по наземным целям.

В "Калашникове" не указывают, где происходит поражение, однако характерный пейзаж, включающий лесистую местность, лесопосадки и типичную застройку, позволяет сделать вывод, что демонстрируются кадры из зоны проведения СВО на Украине, отмечает "РИА Новости".

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