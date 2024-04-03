Reuters: ФРГ предоставит Украине 180 тыс. снарядов в рамках чешской инициативы

По данным агентства, доля Германии в общей закупке боеприпасов для Украины в рамках этого плана составит 40%

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Германия направит на Украину 180 тыс. артиллерийских боеприпасов, приобретенных в рамках чешской инициативы по закупке снарядов за пределами ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Минобороны ФРГ.

По его информации, Берлин поставит Киеву 180 тыс. снарядов стоимостью €576 млн в рамках чешской инициативы. Отмечается, что доля Германии в общей закупке боеприпасов для Украины в рамках этого плана составит 40%.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал 19 марта новый пакет военной помощи Украине объемом примерно €500 млн. Выступая на базе ВВС США в ФРГ Рамштайн, он заявил, что пакет включает в себя также 10 тыс. боеприпасов из резервов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ).

Президент Чехии Петр Павел 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Прага нашла возможность закупки для Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета Politico проинформировала, что Чехия, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности, в Турции, ЮАР и Южной Корее. 28 марта газета Corriere della Sera сообщила, что Чехия и 15 государств, присоединившихся к ее инициативе, подписали соответствующие договоры с поставщиками.