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ТАСС

Эксперт предположил, что массовых атак БПЛА примененного в Татарстане типа не будет

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Гендиректор предприятия-разработчика FPV-дронов "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин
Гендиректор предприятия-разработчика FPV-дронов "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Источник изображения: © Фото : ЦКБР

По словам главы Центра комплексных беспилотных решений Дмитрия Кузякина, это связано с дороговизной таких беспилотников

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не смогут массово атаковать российскую территорию беспилотниками, переделанными из легкомоторных самолетов, в связи с высокой стоимостью последних. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС глава Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, комментируя украинскую атаку на объекты в Татарстане.

"Как эксперт могу сказать, что из самолетов подобного типа сделать беспилотник не просто, а очень просто. И такие примеры есть: беспилотники делают из "Цессны", из самолетов типа "Аэропракт". Для этого уже есть готовые полетные контроллеры, готовые системы навигации. Однако идея делать из легкомоторных самолетов беспилотники имеет другие стоп-факторы. Главным является стоимость: "Аэропракт" - все-таки дорогой самолет. Его цена сравнима с либо люксовым автомобилем, либо внедорожником. Это достаточно дорогая игрушка", - сказал специалист.

Как отметил собеседник агентства, другими препятствиями для массового применения подобных аппаратов являются их недостаточное количество, а также то, что проще "сделать что-то с нуля, чем брать готовое изделие, которое в принципе можно использовать не только как беспилотник-камикадзе".

Глава ЦКБР при этом назвал украинский самолет удачной моделью. "А-22 - это очень легкий, простой и послушный в управлении. Я сам летал на нем, это моя "школьная парта", - сказал эксперт.

Говоря об обстоятельствах атаки, он выразил уверенность в том, что "аппарат был начинен взрывчаткой под завязку": "Бензин так не взрывается и не так быстро взрывается". При этом собеседник агентства допустил, что атаковавший Татарстан аппарат не был беспилотным. "Нашим спецслужбам не составит сложности выяснить по факту разбора остатков, находился ли кто-то за штурвалом самолета. Если спецслужбы сочтут нужным сообщить эту информацию, она достаточно быстро должна появиться", - заявил Кузякин.

По его словам, в России есть технологии противодействия подобным атакам. "Одним из них является комплекс FPV-ПВО, который разработан в ЦКБР. Он смог бы уничтожить данный самолет на подлете вне зависимости от того, пилотируемый ли он или нет", - добавил собеседник агентства. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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