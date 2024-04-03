В Госдуме связали активизацию украинских БПЛА с дефицитом боеприпасов

Картаполов: у Киева заканчиваются боеприпасы, поэтому они используют дроны

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украина испытывает проблемы с боеприпасами, поэтому киевский режим предпринимает усилия, чтобы использовать по максимуму беспилотники, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Со стороны Украины сегодня фашистский украинский режим испытывает очевидные проблемы с боеприпасами, западные поставки становятся все меньше и меньше. Потому что этих боеприпасов и в Европе, и в Америке уже не так много, они практически все выгребли. Поэтому основные усилия сегодня укрофашисты предпринимают к тому, чтобы использовать по-максимуму беспилотники", - сказал Картаполов журналистам. По словам депутата, за прошедшие сутки было подавлено более 150 беспилотников.

"Тот факт, что они нанесли удар по Елабуге, говорит о том, что они продолжат ведение войны террористическими методами, мы должны это четко понимать и наши структуры, которые отвечают, сделают все, чтобы таких атак стало меньше. Нам нужно понять, где эти беспилотники производятся, откуда они летят и как они летят, тогда все эти атаки будут прекращены", - отметил он.

Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. По информации минздрава республики, в результате атаки в Елабуге пострадали шесть человек, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, в Нижнекамске беспилотник атаковал "завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс", возникший пожар удалось потушить за 20 минут.