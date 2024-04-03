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ТАСС

СМИ считают, что FPV-дрон "Джокер-10" изменит ситуацию на поле боя в пользу РФ

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Дрон "Джокер"
Дрон "Джокер".
Источник изображения: © Фото : ЦКБР

По оценке индийского телеканала Wion, этот беспилотник может стать дешевой альтернативой зенитным ракетам за счет способности перехватывать другие дроны

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Модифицированный российский FPV-дрон "Джокер-10" изменит ситуацию на поле боя в пользу РФ за счет способности перехватывать другие дроны, считает индийский телеканал Wion.

В эфире новостного телеканала сообщили, что в результате модификации дрона он стал способен выполнять задачи противовоздушной обороны, в частности, поражать дроны и коптеры противника или же таранить их.

По оценке телеканала, в таком исполнении дрон может стать дешевой альтернативой зенитным ракетам. Кроме того, такие дроны преимущественно пластмассовые, поэтому их сложнее засечь на радарах.

В мае 2023 года гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил о разработке универсальной линейки FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица") "Джокер", отличающихся весом носимой полезной нагрузки и способных выполнять весь спектр боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Он добавил, что, как и боеприпасы, FPV-дроны имеют различную специализацию - разведчики, корректировщики, штурмовики, бомбардировщики, минеры, камикадзе и носители спецоборудования. 

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