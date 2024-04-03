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ТАСС

Источник: отряд кораблей ТОФ посетит порты дружественных стран Латинской Америки

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БПК «Маршал Шапошников»
БПК «Маршал Шапошников».
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

По словам источника, в трансатлантическом переходе корабли будет сопровождать танкер

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" совершит трансатлантический переход и посетит порты дружественных стран Латинской Америки. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Отряд кораблей ТОФ после захода в Тартус и нахождения в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море направится в Атлантику с тем, чтобы посетить порты дружественных России стран Латинской Америки", - уточнил он.

Собеседник агентства отметил, что в трансатлантическом переходе корабли будет сопровождать танкер. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным Минобороны РФ, ракетный крейсер "Варяг" накануне форсировал Суэцкий канал и вошел в Средиземное море. Фрегат "Маршал Шапошников" 28 марта впервые в российской истории зашел в порт Массауа в Эритрее.

Основное ударное оружие "Варяга" - противокорабельные ракеты. "Маршал Шапошников" в ходе недавней модернизации получил на вооружение крылатые ракеты "Калибр-НК", способные поражать наземные цели. 

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