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Известия.ru

Военный эксперт заявил о мощи российских систем ПВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Эксперт Матвийчук: российские ПВО могут противостоять любому дрону противника

У Вооруженных сил (ВС) РФ есть все средств противовоздушной и противоракетной обороны, начиная от «Панцирей», заканчивая высокоточными комплексами С-400 и С-500, чтобы сбивать любые системы противника. Об этом «Известиям» 2 апреля рассказал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Накануне глава минцифры Украины Михаил Федоров заявил в интервью изданию Die Welt, что на вооружении страны появились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), радиус действия которых от 700 км до 1 тыс.

«Они об этом говорят уже на протяжении года. Украина начала модернизировать те беспилотные самолеты–разведчики, которыми остались у них от Советского Союза. Но должен сказать, что у нас есть все средства, чтобы такие самолеты, ракеты, что они там еще придумают, сбивать — начиная от «Панцирей» (зенитный ракетно-пушечный комплекс), заканчивая высокоточными С-400 и С-500 (зенитные ракетные комплексы). Мы все сбиваем всё, что летает с воздуха и по воздуху», — заявил Матвийчук.

Ранее 1 апреля гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные дроны Вооруженные силы Украины (ВСУ), Дмитрий Кузякин заявил, что Киев нарастил производство FVP-дронов до 1 млн, однако у них нет возможности наладить инфраструктуру по их доставке и подготовке расчетов.

До этого, 28 марта, журналист, главный редактор портала «Цензор.Нет» Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский солгал об обеспечении ВСУ дронами. По словам Бутусова, министерство стратегической промышленности Украины в отчете за первые два месяца 2024 года сообщило, что было произведено 200 тыс. беспилотников, однако на фронт они поступили в гораздо меньшем объеме.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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С-400 Триумф
С-500
Персоны
Путин Владимир
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