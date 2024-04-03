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Военное обозрение

Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения

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Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Украине заставляет переосмыслить многие устоявшиеся концепции и парадигмы ведения военных кампаний в современных условиях, включая не только методы применения, но и требования к технико-боевым характеристикам бронемашин. В частности, необходимо создание танков нового поколения, пишет в статье для гонконгского интернет-издания Asia Times американский военный эксперт Стивен Брайан.

Все танки США, Великобритании и Германии созданы исходя из предположения, что сложная композитная броня защитит экипаж. Боевые действия на Украине показали, что у каждого танка есть свои уязвимые места, стопроцентной защиты от разнообразных современных средств поражения вообще не существует. Сразу после поставки и первого боевого применения украинские военные, в частности, начали снимать динамическую (реактивную) защиту с подбитых советско-российских танков и устанавливать ее на немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры».

Неясно, что было сделано с британскими танками Challenger II, но на некоторых американских танках Abrams были комплекты реактивной защиты ранних версий, которые, похоже, не принесли особой пользы. На данный момент российские военные уже уничтожили пять «Абрамсов», пишет эксперт.

Российские и украинские военные также начали наваривать дополнительные антидроновые средства защиты, чтобы обезопасить бронемашины от атак беспилотников. Израиль сделал то же самое для своих танков Merkava, действующих в секторе Газа.

При этом дополнительные средства защиты увеличивают вес танка, при том, что немецкие и американские ОБТ и так весят порядка 70 тонн. Утяжеление машин сказалось на их ходовых качествах, застрявшая в грязи западная бронетехника становится легкой мишенью для уничтожения.

Другая проблема — это возможность быстрой эвакуации экипажа. Судя по некоторым видеороликам, опубликованным как россиянами, так и украинцами, выбраться из танка западной или советской эпохи — задача не из легких, особенно при пожаре, констатирует эксперт.

Согласно опубликованной информации, новый российский танк Т-14 «Армата» использует несколько иной подход. В нем экипаж окружен броневым коконом, который защищает его даже при прямом попадании в танк. Однако и у этой модели не решена проблема с быстрой эвакуацией. В некоторых старых советских танках можно выбраться через нижний люк, но в результате экипаж оказывается в положении лежа, и, если танк выведен из строя, ему приходится ползти в безопасное место.

Обычно, чтобы выбраться из подбитого танка, приходится использовать люк в башне. Это делает экипаж уязвимыми для огня из стрелкового оружия. Кроме того, через верхний люк покинуть машину можно только по очереди, что снижает шансы выжить всем членам экипажа, особенно в горящем танке. Одним из решений стала бы установка двигателя не в задней, а в передней части. Именно это решение используется в израильских ОБТ Merkava, что позволило установить в задней части дополнительный выход большого размера, который в том числе позволяет проводить санитарную эвакуацию раненых пехотинцев с поля боя.

Чтобы решить проблему выживаемости экипажа недостаточно усиливать броню и проводить другую модернизацию танков. Необходимы новые концептуальные решения, в рамках которых следует уменьшить вес бронемашины и создать дополнительные возможности быстрой и безопасной эвакуации экипажа.

Даже огромный M-1 Abrams непригоден для выживания. Необходим новый дизайн танков

— заключает Брайан.

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Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
M1 Abrams
Merkava
Армата
Проекты
БПЛА
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14 комментариев
№1
03.04.2024 03:14
Линия обороны на СВО будет достроена и в итоге заместо бетонных зубьев главным будет воронки с водой зимой и летом, все танки желательно научить плавать высокопрочным полиэтиленом корпуса с башней и титановой ходовой. Калибр вполне устраивает 125мм с ракетами и дистанционными снарядами Тельник. Но с хранения все Т-72 модернизировать первоочередно руками осужденных.
0
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№2
03.04.2024 09:06
Цитата
дополнительные средства защиты увеличивают вес танка, при том, что немецкие и американские ОБТ и так весят порядка 70 тонн. Утяжеление машин сказалось на их ходовых качествах, застрявшая в грязи западная бронетехника становится легкой мишенью для уничтожения.
И чего...? Если надо для защиты и 700 тонн можно сделать, и 7000. Вопрос проходимости решается увеличением площади опорной поверхности.

-1
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№3
03.04.2024 13:18
Цитата, forumow сообщ. №2
Если надо для защиты и 700 тонн можно сделать, и 7000. Вопрос проходимости решается увеличением площади опорной поверхности.
И что не решили,если все легко и просто?
Вы не задумывались на тем  почему все монстры для армии пошли лесом и даже до испытаний не дошли?
0
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№4
03.04.2024 13:36
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
И что не решили,если все легко и просто?
Не в силах сойти с рельсов проторенных решений. Сложилось представление о танках, да и не только о них, как о машинах в определенном диапазоне параметров. Шаг вправо, шаг влево...
Да есть препятствия и сложности, но не непреодолимой силы.
С существующей техникой, в современных условиях - имеем позиционный тупик. Надо пробовать что то принципиально новое, каковым стали сами танки в ПМВ.
0
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№5
03.04.2024 15:31
Цитата, forumow сообщ. №4
Не в силах сойти с рельсов проторенных решений. Сложилось представление о танках, да и не только о них, как о машинах в определенном диапазоне параметров. Шаг вправо, шаг влево...
Так это мнение сложилось на основание пота и крови, на чем ваше мнение?
Как понимаю на основание того что вам так нравится и вам так видится.
Цитата, forumow сообщ. №4
Надо пробовать что то принципиально новое, каковым стали сами танки в ПМВ.
Ни чем они не стали в ПМВ, как была там позиционная так и осталась, звезда танков, вернее механизированных войск была в годы ВМВ.
0
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№6
03.04.2024 16:08
Цитата, Сергей-82 сообщ. №5
Так это мнение сложилось на основание пота и крови, на чем ваше мнение?
Как понимаю на основание того что вам так нравится и вам так видится.
Любое мнение основывается на каких то умозаключениях. Бывает как то иначе? А пот и кровь не индульгенция для мшелой заскорузлости, к тому же этот опыт быстро девальвируется с развитием военных технологий.

Я уже писал: нужен танк достаточно толстокожий для существующего сонма портативных противотанковых средств, а то ныне их переделками игрушек (FPV) валят. От более тяжелых систем, их уже сможет прикрывать нормальное ПВО. Большая машина сможет тащить и сама, что нибудь из оборонительных средств.
0
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№7
03.04.2024 16:19
Цитата, forumow сообщ. №6
Я уже писал: нужен танк достаточно толстокожий для существующего сонма портативных противотанковых средств,
Но писать можно хоть что,бумагаинтернет все стерпит.
Какое это имеет отношение к тому что так на самом деле надо?
Цитата, forumow сообщ. №6
От более тяжелых систем, их уже сможет прикрывать нормальное ПВО.
Существует мнение основанное на попытках проектирования и испытания сверхтяжелых проектов, что эта техника даже до поля боя не доедет, просто тупо сломается в пути.
Так что прикрывать будет нечего.
И я думаю оно весомее тем то что вам кажется.
0
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№8
03.04.2024 16:27
Цитата, Сергей-82 сообщ. №7
Какое это имеет отношение к тому что так на самом деле надо?
Кто решает, что так на самом деле надо? Специальные умные люди? Они тоже нередко лажают.

Критерий любой истины – практика. А с ней проблемы. Никто ничего такого давно не пробовал.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №7
Существует мнение основанное на попытках проектирования и испытания сверхтяжелых проектов, что эта техника даже до поля боя не доедет, просто тупо сломается в пути.
Этим проектам уже век или больше. Зато существуют примеры реальных сверхтяжелых машин на гражданке.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №7
И я думаю оно весомее тем то что вам кажется.
Вы думаете то что кажется Вам – весомее того что кажется Мне..? ))
0
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№9
03.04.2024 16:45
Цитата, forumow сообщ. №8
Кто решает, что так на самом деле надо? Специальные умные люди? Они тоже нередко лажают,потому что многие из них реально разрабатывают и имеют доступ к документам..
Гораздо меньше, чем мы на диванах.
Цитата, forumow сообщ. №8
Критерий любой истины – практика. А с ней проблемы. Никто ничего такого давно не пробовал.
Пробывали, к примеру Т-28/95 и там отчет с Аберидинского полигона и как там все печально и после пробывали.
Цитата, forumow сообщ. №8
Зато существуют примеры реальных сверхтяжелых машин на гражданке.
Эти машины на гражданки эксплуатируются в тепличных условиях.
Цитата, forumow сообщ. №8
Вы думаете то что кажется Вам – весомее того что кажется Мне..? ))
Мне не кажется, я читал доки по тяжелым.
Точно также есть документы по зависимости отказа и поломок в зависимости от веса.
0
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№10
03.04.2024 16:51
Цитата, Сергей-82 сообщ. №9
Пробывали, к примеру Т-28/95...
Мелочь.
0
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№11
03.04.2024 17:04
Цитата
Конфликт на Украине заставляет переосмыслить многие устоявшиеся концепции и парадигмы ведения военных кампаний в современных условиях, включая не только методы применения, но и требования к технико-боевым характеристикам бронемашин. В частности, необходимо создание танков нового поколения, пишет в статье для гонконгского интернет-издания Asia Times американский военный эксперт Стивен Брайан.

"Переосмысление концепции бронетехники" и "переосмысление ЗАПАДНОЙ концепции бронетехники" - это совершенно разные вещи. Например, советская (унаследованная Россией) концепция бронетехники прямо противоположна концепции западной.

Цитата
Все танки США, Великобритании и Германии созданы исходя из предположения, что сложная композитная броня защитит экипаж. Боевые действия на Украине показали, что у каждого танка есть свои уязвимые места, стопроцентной защиты от разнообразных современных средств поражения вообще не существует. Сразу после поставки и первого боевого применения украинские военные, в частности, начали снимать динамическую (реактивную) защиту с подбитых советско-российских танков и устанавливать ее на немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры».

"Все (современные) танки США, Великобритании и Германии созданы исходя из предположения, что" они должны участвовать в огромном количестве "дуэльных ситуаций" В ОБОРОНЕ, отражая массовые атаки советских танков. Именно это предположение стало причиной тупика, в котором оказалось западное танкостроение.
Кроме того, ОЧЕНЬ резкое возрастание возможностей ПВО - и, в первую очередь, войсковой ПВО - показало всю степень недооценки англо-саксами роли сухопутных войск.

Так что не в недостатках "комбинированной брони" дело.
К тому же стало совершенно очевидным (сначала в ВМФ), что пассивная защита ("броня") уже бессильна противостоять средствам поражения.
0
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№12
03.04.2024 17:07
Цитата, forumow сообщ. №10
Мелочь.
У вас в обще никакой нет, только полет фантазии.
0
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№13
03.04.2024 17:10
Цитата, AlexT сообщ. №11
стало совершенно очевидным (сначала в ВМФ), что пассивная защита ("броня") уже бессильна противостоять средствам поражения.
Даже километр, даже световой год брони..? Магия!
-1
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№14
03.04.2024 17:18
0
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