Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения

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Конфликт на Украине заставляет переосмыслить многие устоявшиеся концепции и парадигмы ведения военных кампаний в современных условиях, включая не только методы применения, но и требования к технико-боевым характеристикам бронемашин. В частности, необходимо создание танков нового поколения, пишет в статье для гонконгского интернет-издания Asia Times американский военный эксперт Стивен Брайан.

Все танки США, Великобритании и Германии созданы исходя из предположения, что сложная композитная броня защитит экипаж. Боевые действия на Украине показали, что у каждого танка есть свои уязвимые места, стопроцентной защиты от разнообразных современных средств поражения вообще не существует. Сразу после поставки и первого боевого применения украинские военные, в частности, начали снимать динамическую (реактивную) защиту с подбитых советско-российских танков и устанавливать ее на немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры».

Неясно, что было сделано с британскими танками Challenger II, но на некоторых американских танках Abrams были комплекты реактивной защиты ранних версий, которые, похоже, не принесли особой пользы. На данный момент российские военные уже уничтожили пять «Абрамсов», пишет эксперт.

Российские и украинские военные также начали наваривать дополнительные антидроновые средства защиты, чтобы обезопасить бронемашины от атак беспилотников. Израиль сделал то же самое для своих танков Merkava, действующих в секторе Газа.

При этом дополнительные средства защиты увеличивают вес танка, при том, что немецкие и американские ОБТ и так весят порядка 70 тонн. Утяжеление машин сказалось на их ходовых качествах, застрявшая в грязи западная бронетехника становится легкой мишенью для уничтожения.

Другая проблема — это возможность быстрой эвакуации экипажа. Судя по некоторым видеороликам, опубликованным как россиянами, так и украинцами, выбраться из танка западной или советской эпохи — задача не из легких, особенно при пожаре, констатирует эксперт.

Согласно опубликованной информации, новый российский танк Т-14 «Армата» использует несколько иной подход. В нем экипаж окружен броневым коконом, который защищает его даже при прямом попадании в танк. Однако и у этой модели не решена проблема с быстрой эвакуацией. В некоторых старых советских танках можно выбраться через нижний люк, но в результате экипаж оказывается в положении лежа, и, если танк выведен из строя, ему приходится ползти в безопасное место.

Обычно, чтобы выбраться из подбитого танка, приходится использовать люк в башне. Это делает экипаж уязвимыми для огня из стрелкового оружия. Кроме того, через верхний люк покинуть машину можно только по очереди, что снижает шансы выжить всем членам экипажа, особенно в горящем танке. Одним из решений стала бы установка двигателя не в задней, а в передней части. Именно это решение используется в израильских ОБТ Merkava, что позволило установить в задней части дополнительный выход большого размера, который в том числе позволяет проводить санитарную эвакуацию раненых пехотинцев с поля боя.

Чтобы решить проблему выживаемости экипажа недостаточно усиливать броню и проводить другую модернизацию танков. Необходимы новые концептуальные решения, в рамках которых следует уменьшить вес бронемашины и создать дополнительные возможности быстрой и безопасной эвакуации экипажа.

Даже огромный M-1 Abrams непригоден для выживания. Необходим новый дизайн танков

— заключает Брайан.