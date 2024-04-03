Эстония решила купить французские САУ Caesar, которые Париж обещал и Украине

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Самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar французского производства, которые ранее были обещаны Украине, купит у Франции Эстония. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает Postimees.

Речь идет о 18 155-миллиметровых колесных гаубицах. Певкур называет эту покупку наиболее важной в контексте усиления возможностей сил обороны Эстонии. Сейчас армия страны располагает 24 155-миллиметровыми САУ K9 Thunder южнокорейского производства на гусеничном ходу.

По утверждению главы эстонского оборонного ведомства, французские САУ будут поставлены на вооружение специально формируемого под них батальона, который включат в состав 1-й дивизии. Колесные САУ позволят увеличить оперативность применения артиллерии, считает министр обороны страны.

Ранее французские власти пообещали, что 78 САУ Caesarбудут в ближайшее время переданы Украине. С таким заявлением выступил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Приобретение Украиной таких самоходных артиллерийских установок французского производства финансирует Дания, о чем между Киевом и Копенгагеном было заключено соответствующее соглашение.

САУ Caesar размещается на колёсном шасси Renault Sherpa 10. Численность экипажа установки обычно составляет 4-5 военнослужащих. Эксперты относят к основным преимуществам САУ высокую мобильность, небольшую стоимость эксплуатации, хорошие показатели дальности стрельбы. В то же время, САУ не лишена недостатков, к которым относятся плохая проходимость по бездорожью, небольшой боекомплект и уязвимость для огня противника.