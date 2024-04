Оборонный экспорт Индии в 2023/24 ф.г. составил 2,53 млрд. долларов

ЦАМТО, 2 апреля. Оборонный экспорт Индии в 2023/24 ф.г. составил 210,83 млрд. рупий (2,53 млрд. долл. по текущему курсу), что представляет собой рост на 32,5% по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Об этом, как сообщает The Hindu, заявил 1 апреля министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

По словам министра, Индия по-прежнему является крупнейшим в мире импортером оружия, тем не менее, за счет реализации стратегии "Атманирбхар Бхарат" ("Самостоятельная Индия" – лозунг и стратегия правительства, на котором основаны все планы развития) в последнее десятилетие более 100 предприятий частного и государственного сектора стали экспортерами продукции военного назначения (ПВН). При этом импортерами индийских вооружений за тот же период стали более 85 стран мира.

Согласно предоставленным Министерством обороны Индии сравнительным данным за два десятилетия, с 2004/05 по 2013/14 ф.г. и с 2014/15 по 2023/24 ф.г., экспорт ПВН вырос в 21 раз. Общий объем оборонного экспорта в период с 2004/05 по 2013/2014 ф.г. составил 43,12 млрд. рупий, а в период с 2014/15 по 2023/24 ф.г. он достиг 883,19 млрд. рупий. В министерстве считают, что такой значительный рост был достигнут благодаря политическим реформам и инициативам по упрощению ведения бизнеса, выдвинутым правительством, а также комплексным государственным цифровым решениям, предоставленным индийской промышленности для усиления оборонного экспорта.

Ключевыми статьями в оборонном экспорте названы: зенитные ракетные системы малой дальности "Акаш", транспортные и морские патрульные самолеты Do-228, легкие многоцелевые вертолеты ALH "Дхрув", ракетные комплексы береговой обороны "БраМос", патрульные корабли, беспилотные авиационные комплексы, радиолокационные станции, тренажеры, взрывчатые вещества, авионика, системы наблюдения, бронежилеты, бронетехника и др.

Среди основных экспортеров отмечена 21 страна (в алфавитном порядке): Армения, Бразилия, Бутан, Гайана, Египет, Израиль, Испания, Италия, Маврикий, Мальдивы, Непал, ОАЭ, Польша, Россия, Саудовская Аравия, США, Франция, Филиппины, Чили, Шри-Ланка и Эфиопия.

Помимо этого, Индия также получила запросы от Нигерии и Аргентины на легкие боевые самолеты LCA "Теджас" и 155-мм усовершенствованные буксируемые артиллерийские орудия ATAG.

Индийский ОПК также привлекается к работам по техническому обслуживанию и ремонту. Например, в конце прошлого месяца компания Larsen and Toubro (L&T) приняла два корабля ВМС Великобритании на верфи в Каттупалли, недалеко от Ченнаи, для проведения планового технического обслуживания. Работы выполняются согласно подписанному в июле 2023 года генеральному соглашению, предусматривающему техническое обслуживание военных кораблей в течение следующих пяти лет. По словам источников, аналогичное соглашение с компаниями Mazagon Docks Ltd и Goa Shipyard Ltd также находится на завершающей стадии согласования.

Одновременно Индия "присматривается" к оборонному рынку Южной Америки. Недавно была расширена кредитная линия на сумму 23,37 млн. долл. Гайане, что позволило ей приобрести два самолета Do-228 компании Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). Сообщается, что Гайана также ведет переговоры с Индией о приобретении бронетехники, патрульных кораблей и радиолокационных систем.