CNN: Киев с союзниками планирует полеты БПЛА к объектам инфраструктуры в России

По словам источника телеканала, точность полета беспилотников также связана с использованием искусственного интеллекта и спутниковых данных

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Украина согласовывает с союзниками полеты беспилотников, которые пытаются атаковать объекты инфраструктуры в России. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Пуски согласовываются заранее с нашими союзниками, летательные аппараты следуют намеченным планам, что позволяет наносить удары с точностью до метра", - указал собеседник телеканала. По его словам, точность полета беспилотников также связана с использованием искусственного интеллекта и спутниковых данных.

Как сообщила ранее газета Financial Times (FT), американская администрация требует от Киева прекратить удары по энергетической инфраструктуре России. Как отметило издание, помимо возможного роста цен на топливо на мировых рынках, Вашингтон опасается того, что Россия может нанести ответный удар по инфраструктуре противника, на которую полагаются в том числе западные страны. К ним относится, например, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, которым пользуются западные предприятия, включая американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron.

В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предпочла бы, чтобы Вашингтон призвал Киев не просто прекратить атаки на объекты энергетики в России, а в целом отказаться от террористической активности, в первую очередь в отношении жилых домов.

Правительство США отказалось комментировать публикацию FT по существу, ограничившись повторением заверений в том, что Вашингтон не поощряет удары Киева по российской территории и не способствует их нанесению.

Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. В некоторых случаях их целями становились предприятия топливно-энергетического комплекса, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.