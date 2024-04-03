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ТАСС

Морские тральщики ТОФ отработали уничтожение безэкипажных катеров в заливе Петра Великого

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Вертолет Ка-27ПС во время военно-морского парада в заливе Петра Великого . Архивное фото
Вертолет Ка-27ПС во время военно-морского парада в заливе Петра Великого . Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В морском полигоне был также сымитирован район с минной опасностью

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Морские тральщики БТ-100 и БТ-232 Тихоокеанского флота провели тренировку по уничтожению безэкипажных катеров условного противника в заливе Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Морские тральщики БТ-100 и БТ-232 из состава приморского соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота провели тренировку по уничтожению безэкипажных катеров условного противника в заливе Петра Великого", - сказали в пресс-службе.

Выйдя в море, отряд морских тральщиков отработал действия по контрольно-разведывательному поиску мин условного противника. Затем артиллерийские расчеты кораблей провели учебные стрельбы по уничтожению макетов плавающих мин условного противника в морском полигоне, где был сымитирован район с минной опасностью.

"На завершающем этапе учения боевые расчеты крупнокалиберных пулеметов провели тренировочные стрельбы по уничтожению обнаруженных БЭКов условного противника", - добавили в пресс-службе. 

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