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Стало известно о ключевом оружии в зоне СВО

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

WION: БПЛА «Джокер-10» сыграет решающую роль в зоне СВО, уничтожая дроны ВСУ

Модифицированный российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Джокер-10» сыграет решающую роль в специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно телеканалу WION.

«БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте», — сообщается в эфире.

Отмечается, что БПЛА способен перехватывать дроны Вооруженных сил Украины, а по своей цене он не дороже велосипеда.

В марте гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что FPV-дроны «Джокер-10» научились выполнять задачи российских средств противовоздушной обороны и охраны ближнего воздушного периметра.

В конце того же месяца руководитель сообщил, что FPV-дроны «Джокер-10» в зоне СВО заставили сдаться в плен украинскую роту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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