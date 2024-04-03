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Появились данные об атаке Татарстана украинским беспилотным самолетом

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Фото: VoidWanderer / Wikimedia
Фото: VoidWanderer / Wikimedia.

Mash: атака на Татарстан могла быть совершена украинским БПЛА UJ-22 Airborne

Атака на Татарстан могла быть совершена беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) UJ-22 Airborne самолетного типа разработки украинской компании Ukrjet. Такие данные появились у Telegram-канала Mash.

«На борту не менее 20 килограммов взрывчатки, размах крыльев — 4,6 метра, дальность полета — до 800 километров», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины эксплуатируют БПЛА данной модели с 2020 года.

Ранее пресс-служба главы республики Рустама Минниханова в Telegram-канале сообщила, что впервые с начала специальной военной операции беспилотники атаковали регион. По последним данным, в результате пострадали семь человек.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
2020-й год
БПЛА
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