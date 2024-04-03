Войти
Военное обозрение

Глава Минцифры Украины Фёдоров заявил о появлении на вооружении ВСУ беспилотников с дальностью свыше одной тысячи километров

430
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина поставила на вооружение ударные беспилотники с дальностью поражения более тысячи километров, об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

Украина имеет на вооружении беспилотники, способные наносить удары по объектам в глубоком тылу России. БПЛА с дальностью поражения свыше одной тысячи километров появились относительно недавно, до этого Киев имел возможность атаковать цели на расстоянии от 700 до одной тысячи км от точки запуска. Подробностей Федоров не привел.

Большинство используемых беспилотников имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 километров

- заявил украинский министр добавив, что в скором времени на поле боя следует ожидать появления дронов с искусственным интеллектом.

Накануне Зеленский провел совещание, посвященное производству беспилотников. На нем он потребовал кратно увеличить выпуск БПЛА, начиная от FPV-дронов и заканчивая ударными большой дальности. При этом отмечается, что особое внимание должно быть уделено ударам по отдаленным регионам России, где целями должны стать объекты топливно-энергетического комплекса и промышленности.

Как сообщают украинские ресурсы, запущенный ранее проект "миллион дронов для ВСУ" фактически провалился, за первые три месяца выпущено меньше ста тысяч БПЛА.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.08.2007
Россия окружает себя "Печорой"
21.06.2007
Московский НПК "Авионика" предлагает в Ле Бурже новейшие системы управления многоцелевыми самолетами и вертолетами
25.05.2007
БЕНЕФИС РОССИИ В МИНСКЕ
11.05.2007
БЛИЖЕ И БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО АВИАПРОМУ, НО И КРЕСТЬЯНАМ
26.03.2007
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Россия готовит асимметричный ответ НАТО
22.01.2007
В КИЕВЕ ЖДУТ МАННЫ НЕБЕСНОЙ
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.04 20:59
  • 8238
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.04 20:55
  • 5
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 03.04 20:51
  • 551
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.04 20:35
  • 59
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 03.04 20:30
  • 17
Стало известно о преодолевающей любую ПРО российской ракете
  • 03.04 20:02
  • 1239
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.04 19:57
  • 1
Трофейную американскую БМП Bradley отправили на изучение экспертам
  • 03.04 19:33
  • 3
Национальная политика и миграция
  • 03.04 19:31
  • 29
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 03.04 19:13
  • 1
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 03.04 18:54
  • 5
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 03.04 18:47
  • 4
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 03.04 18:44
  • 460
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.04 17:52
  • 9
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 03.04 17:18
  • 14
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения