Глава Минцифры Украины Фёдоров заявил о появлении на вооружении ВСУ беспилотников с дальностью свыше одной тысячи километров

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Украина поставила на вооружение ударные беспилотники с дальностью поражения более тысячи километров, об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

Украина имеет на вооружении беспилотники, способные наносить удары по объектам в глубоком тылу России. БПЛА с дальностью поражения свыше одной тысячи километров появились относительно недавно, до этого Киев имел возможность атаковать цели на расстоянии от 700 до одной тысячи км от точки запуска. Подробностей Федоров не привел.

Большинство используемых беспилотников имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 километров

- заявил украинский министр добавив, что в скором времени на поле боя следует ожидать появления дронов с искусственным интеллектом.

Накануне Зеленский провел совещание, посвященное производству беспилотников. На нем он потребовал кратно увеличить выпуск БПЛА, начиная от FPV-дронов и заканчивая ударными большой дальности. При этом отмечается, что особое внимание должно быть уделено ударам по отдаленным регионам России, где целями должны стать объекты топливно-энергетического комплекса и промышленности.

Как сообщают украинские ресурсы, запущенный ранее проект "миллион дронов для ВСУ" фактически провалился, за первые три месяца выпущено меньше ста тысяч БПЛА.