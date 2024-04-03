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ЦАМТО

Hanwha приступила к сборке гаубиц AS9 для СВ Австралии

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Источник изображения: Фото: Matthew Bickerton

ЦАМТО, 2 апреля. Компания Hanwha Aerospace на предприятии в Чханвоне приступила к сборке первой 155-мм СГ AS9 и бронированной транспортно-заряжающей машины AS10 для СВ Австралии в рамках проекта Land-8116 Phase.1.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителя компании, после поставки двух гаубиц AS9 и одной машины AS10 с предприятия в Чханвоне, остальная техника, начиная с IV квартала 2024 года, будет производиться на мощностях Центра передового опыта в области бронетанковой техники в Джилонге.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года Министерство обороны Австралии по итогам тендера заключило с южнокорейской компанией Hanwha Defense контракт на поставку 155-мм самоходных гаубиц K9 "Тандер", а также сопутствующей техники и оборудования. Соглашение стоимостью в 1 млрд. австр. долл. (720 млн. долл. США) было подписано группой по приобретениям и поддержке оборонительного потенциала (CASG) МО Австралии и Hanwha Defense Australia. Контракт предусматривает поставку 30 самоходных гаубиц K9, которые в Австралии получили обозначение AS9 "Хантсмен" (Huntsman), 15 бронированных транспортно-заряжающих машин K10 (получили обозначение AS10), РЛС артиллерийской разведки и вспомогательных систем.

Производство основной части гаубиц с IV квартала 2024 года будет осуществляться по лицензии на предприятии, которое будет построено в Джилонге (шт.Виктория, Австралия).

По информации Минобороны Австралии, испытания гаубиц для проверки дальности и точности стрельбы должны быть проведены в 2024 году на полигоне Юма, а передача AS9 ВС Австралии начнется с 2025 года. Они войдут в боевой состав 4-го артиллерийского полка и заменят состоящие на вооружении буксируемые гаубицы M-777. Компания Hanwha планирует завершить поставку гаубиц заказчику в 2027 году.

Ожидается, что в конце 2020-х годов начнется реализация 2-го этапа проекта Land-8116, предусматривающего покупку дополнительных СГ с целью расширения возможностей огневой поддержки ВС Австралии. 3-й этап проекта Land-8116 запланирован на середину 2030-х годов. Он позволит, используя новые технологии, провести модернизацию артиллерийских систем вооружения в середине срока эксплуатации. Стоимость второго и третьего этапа оценивается в 1,5-2,3 и 2,1-3,2 млрд. австр. долл., соответственно.

Австралия стала седьмой страной мира, закупившей гаубицу южнокорейского производства. Ранее Южная Корея экспортировала в общей сложности около 600 ед. СГ K9 "Тандер" в Турцию, Польшу, Индию, Норвегию, Финляндию и Эстонию.

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Страны
Австpалия
Индия
Норвегия
Польша
Турция
Финляндия
Эстония
Южная Корея
Компании
M777
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