Войти
ТАСС

Politico: экономический рост России помог ей улучшить свои позиции в конфликте на Украине

460
0
0
Гусеницы для бронемашин
Гусеницы для бронемашин в цехе Курганского машиностроительного завода.
Источник изображения: РИА Новости / Евгений Кузьмин

Недавние успешные военные действия РФ на СВО в условиях западных санкций доказывают, по данным издания, что "США больше не могут изменить не нравящийся им ход событий одним росчерком пера казначейства"

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Масштабные финансовые стимулы российского правительства по время пандемии коронавируса и затем специальной военной операции на Украине проложили путь к устойчивому экономическому росту, низкому уровню безработицы, что помогает РФ в украинском конфликте. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на экспертов.

Недавние успешные военные действия России на Украине в условиях западных санкций доказывают, по данным издания, что "США больше не могут изменить не нравящийся им ход событий одним росчерком пера казначейства", особенно на фоне блокирования Конгрессом $60 млрд помощи Киеву. Более того, продолжающиеся поставки "российских углеводородов рассматриваются большинством международных лидеров как важный фактор стабильности глобального энергетического рынка - и эту точку зрения молчаливо принимают США и ЕС", говорится в публикации.

Торговые позиции России в мире вновь вошли в норму после короткого периода, связанного с уходом из РФ западных компаний и инвесторов, констатирует издание. Российский экспорт сырой нефти, особенно морским путем, поддерживается европейскими судоходными компаниями, в том числе греческой TMS Tankers, "к большому огорчению Украины".

Тем временем Киев "истощает собственные ресурсы быстрее, чем колеблющийся Запад успевает их пополнить". Нет никаких сомнений в том, что ситуация на Украине, где "российские сухопутные войска недавно добились успехов", заметно повернулась в пользу России, подчеркивает Politico. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.04 20:59
  • 8238
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.04 20:55
  • 5
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 03.04 20:51
  • 551
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.04 20:35
  • 59
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 03.04 20:30
  • 17
Стало известно о преодолевающей любую ПРО российской ракете
  • 03.04 20:02
  • 1239
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.04 19:57
  • 1
Трофейную американскую БМП Bradley отправили на изучение экспертам
  • 03.04 19:33
  • 3
Национальная политика и миграция
  • 03.04 19:31
  • 29
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 03.04 19:13
  • 1
«США будут бить Россию через Узбекистан. Это хороший ход»
  • 03.04 18:54
  • 5
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 03.04 18:47
  • 4
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 03.04 18:44
  • 460
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.04 17:52
  • 9
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 03.04 17:18
  • 14
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения