Недавние успешные военные действия РФ на СВО в условиях западных санкций доказывают, по данным издания, что "США больше не могут изменить не нравящийся им ход событий одним росчерком пера казначейства"

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Масштабные финансовые стимулы российского правительства по время пандемии коронавируса и затем специальной военной операции на Украине проложили путь к устойчивому экономическому росту, низкому уровню безработицы, что помогает РФ в украинском конфликте. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на экспертов.

Недавние успешные военные действия России на Украине в условиях западных санкций доказывают, по данным издания, что "США больше не могут изменить не нравящийся им ход событий одним росчерком пера казначейства", особенно на фоне блокирования Конгрессом $60 млрд помощи Киеву. Более того, продолжающиеся поставки "российских углеводородов рассматриваются большинством международных лидеров как важный фактор стабильности глобального энергетического рынка - и эту точку зрения молчаливо принимают США и ЕС", говорится в публикации.

Торговые позиции России в мире вновь вошли в норму после короткого периода, связанного с уходом из РФ западных компаний и инвесторов, констатирует издание. Российский экспорт сырой нефти, особенно морским путем, поддерживается европейскими судоходными компаниями, в том числе греческой TMS Tankers, "к большому огорчению Украины".

Тем временем Киев "истощает собственные ресурсы быстрее, чем колеблющийся Запад успевает их пополнить". Нет никаких сомнений в том, что ситуация на Украине, где "российские сухопутные войска недавно добились успехов", заметно повернулась в пользу России, подчеркивает Politico.