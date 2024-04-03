ПТРК «Хризантема-С»: зарубежные оценки.

К настоящему моменту китайским и западным военным специалистам достоверно известно о применении с начала мая 2022 года в рамках Специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины тяжелых ПТРК «Хризантема-С» 9К123 (по классификации НАТО АТ-15 Springer) из состава 8-й гвардейской общевойсковой армии (Ростовская область, г. Новочеркасск) Южного Военного Округа.

По информации из открытых и специализированных источников, данные противотанковые ракетные комплексы в районы проведения СВО также перебросили подразделения Западного военного округа. Всего на вооружении Сухопутных Войск ВС РФ находится не менее 50 ПТРК «Хризантема-С». Кроме того, данные комплексы поставлены на вооружение некоторых подразделений береговых ракетных войск и артиллерии ВМФ РФ.

В отношении данного ПТКР сообщается, что опытно-конструкторская работа в АО «Научно-производственная корпорация «КБ машиностроения» (г. Коломна) началась в 80-е годы прошлого столетия. Комплекс планировалось принят на вооружение в 90-е гг. Впервые изделие демонстрировалось в 1996 году, однако по различным причинам программа испытаний оказалась серьезно затянутой, и комплекс поступил на вооружение только в 2014 году и был представлен вниманию специалистов ВС стран-членов ШОС на учениях «Мирная миссия-2014».

ПТРК 9К123 «Хризантема-С». Компоновка боевой машины

ПТРК 9К123 создан на базе боевой машины 9П157-2 (фактически это корпус, двигатель и ходовая часть от БМП-3), в которой размещена механизированная пусковая установка, обеспечивающая последовательный пуск сверхзвуковых противотанковых управляемых ракет двух типов:

9М123-2 с тандемной бронебойной боевой частью (БЧ);

9М123-Ф2 с термобарической БЧ.

Данные ракеты – это модифицированные версии боеприпасов, у которых увеличена бронепробиваемость (до 1400 мм гомогенной брони) и термобарическое воздействие (применяются для уничтожения долговременных огневых точек). У ракеты 9М123-Ф2 бронепробиваемость составляла 1100 мм.

Достоверно известно, что противотанковые ракеты 9М123-2 или 9М123Ф-2 развивают скорость 1,3 МАХ, т.е. пролетает дистанцию 6000 м за 15 секунд. Фактически, у танков противника, находящихся на дальности 3000 м и менее, отсутствует возможность выйти из под обстрела ПТРК «Хризантемы-С».

Рассматриваемые боеприпасы позволяют поражать наземные цели, движущиеся со скоростью до 60 км/ч, и низколетящие цели (вертолеты), имеющие скорость до 340 км/ч.

ПТРК «Хризантема-С» на огневой позиции

Зарубежные эксперты обращают внимание на высокую скорость перезарядки пусковой установки – 15 секунд, т.е. одна боевая машина 9К123 способна за одну минут выстрелить 4 ПТУР и гарантированно поразить 4 цели. По имеющимся данным, минимальная точность одиночного пуска составляет 80%.

Вместе с тем, на практике, даже в условиях постановки противником дымовой завесы точность поражения составляет 95%, что стало возможным, благодаря радиолокационной станции наведения, которая позволяет вести огонь в любых погодных условиях. ПТРК имеет полуактивную лазерную систему наведения, которую практически невозможно вывести из строя внешним воздействием.

Известные факты применения данного ПТРК:

11 мая 2022 года, в ходе боев в Запорожской области;

28 июня 2022 года, ночной бой в одном из районов ДНР;

31 января 2023 года, в районе Купянска, южная часть ДНР.

С высокой долей вероятности экипажи комплекса используют квадрокоптеры для ведения разведки и наблюдения за полем боя, что повышает эффективность применения ПТУР.

Следует отметить, что специалисты в области боевого применения бронетанковой техники ВС стран-членов НАТО крайне обеспокоены присутствием ПТРК «Хризантема-С», которые представляют смертельную опасность для танков «Леопард 2» (модификаций А4, А5 и А6), а также для М1А2 «Абрамс». Кроме того, европейские военные принимают в расчет высокую маневренность «Хризантемы-С» и значительный боекомплект (15 ракет в одной боевой машине).

Европейские и американские военные осознают, что обнаружить сосредоточение ПТРК крайне сложно, поскольку даже в случае попытки ВСУ применить значительное количество танков (от 30 до 60 ед.) единовременно для прорыва на каком-либо направлении это приведет к тяжелейшим потерям. Моделирование боя показывает, что 10 боевых машин 9К123 «Хризантема-С» способны полностью уничтожить указанное количество бронетехники противника в течение одной минуты.

По материалам китайских специализированных изданий