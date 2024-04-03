Командование ВС США озаботилось укреплением противовоздушной обороны баз на острове Гуам на фоне напряжённости с Китаем

Источник изображения: topwar.ru

Военное ведомство США создает специальную группу для разработки архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны американских военных объектов на острове Гуам в Тихом океане. Об этом сообщает издание Defense News.

Ранее стало известно, что заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Билл ЛаПланте подписал документ о создании исполнительного офиса совместного проекта оборонных систем Гуама. В состав офиса войдут представители всех военных служб Пентагона. Сейчас уже распределяются деньги на финансирование офиса.

В 2023 году американская армия получила задание по разработке плана реализации концепции противовоздушной и противоракетной обороны острова Гуам. Одна из главных задач – объединить системы ПВО армии и ВМС в единую инфраструктуру с целью упорядочения управления.

Источник изображения: topwar.ru

На решение задач по укреплению ПВО и ПРО объектов на острове Пентагоне запросил 1,5 миллиарда долларов. На эти деньги планируется усовершенствовать армейскую противовоздушную оборону, поскольку ранее основное внимание уделялось финансированию военно-воздушных и военно-морских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Только на датчики систем ПВО и приобретение ЗРК Patriot и ряда других зенитных ракетных комплексов с целью их размещения на острове, армия собирается в 2024 году потратить 638 миллионов долларов.

В свою очередь, военно-морские силы США рассматривают возможность предоставления технологий и возможностей системы Aegis. На острове также планируется установить четыре радара AN/TPY-6.

Отметим, что шаги по укреплению противовоздушной и противоракетной обороны Гуама предпринимаются на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая. В Вашингтоне рассматривают Пекин в качестве главного потенциального противника в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наращивание Китаем своего ракетного потенциала создает определенные риски для американского военного присутствия в Тихом океане. В случае конфликта удары китайских ракет придутся и по базам на острове Гуам.