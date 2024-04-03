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Военное обозрение

Foreign Policy: НАТО не хватает сил и средств для противостояния России в Арктике

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на предпринимаемые попытки усилить свои позиции в Арктике, НАТО не в состоянии бороться с Россией в этом регионе. К такому выводу пришел старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард. Статья вышла в издании Foreign Policy.

НАТО предпринимает попытки расшириться в северном направлении, но у альянса не хватает ресурсов для борьбы с Россией, плотно обосновавшейся в Арктике. В Брюсселе возлагали определенные надежды на Швецию и Финляндию, но они их не оправдали. Как оказалось, ни одна из стран НАТО, включая США, не готовила свои силы к действиям в северных широтах. Только Норвегия более-менее готова там действовать, но в одиночку она не может сделать ничего, если учитывать сосредоточенные в Арктике российские силы.

Даже с учетом Финляндии и Швеции альянсу не хватает военного присутствия на Севере. (...) Очевидно, что блок плохо подготовлен к противостоянию военным возможностям России в Арктике

- считает аналитик.

Самая главная проблема - это действующие в северных широтах российские атомные подводные лодки, а имеющихся в Арктике возможностей НАТО по их выявлению катастрофически мало. Если противолодочные самолеты в этих широтах еще летают, то кораблей с противолодочным оборудованием там практически нет. А попытки ввести туда обычные корабли закончились плачевно, они просто не приспособлены для действий на Севере.

Таким образом, НАТО не способно противостоять России в Арктике, имеющихся сил и средств явно недостаточно, подводит итог Одгаард.

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Страны
Норвегия
Россия
США
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Арктика
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