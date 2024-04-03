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В США предрекли изоляцию Восточной Украины из-за нового оружия России

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Фото: Maxim Shemetov / Reuters.

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: бомбы ФАБ-3000 позволят РФ разрушать мосты через Днепр

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон допустил, что бомбы ФАБ-3000 с новыми универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) позволят российским войскам уничтожать критические мосты через Днепр. Об этом эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, что следующим шагом Россия начнет выбивать мосты. ФАБ-3000 могут уничтожать мосты», — высказался Джонсон. Экс-аналитик ЦРУ добавил, что в случае осуществления данного сценария группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра останется без снабжения.

Использование ФАБ-3000 предоставит российской авиации возможность окружить противника без прямой наземной операции, считает спикер. «Уже есть некоторые сообщения о том, что Украина рискует не продержаться до июля», — отметил он.

Ранее Джонсон предупредил, что РФ может уничтожить обещанные Украине американские истребители F-16 вне территории страны. По его словам, самолеты, вероятно, будут размещены в соседних государствах НАТО.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Днепр
Проекты
NATO
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