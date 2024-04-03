KMZ начнет производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO

Глава KMZ Даниленко: в 2024 году начнут производить катера MASTER для силовиков

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ начнет во втором квартале 2024 года серийное производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO для силовых структур России, ранее данные катера производились компанией "Меркурий Трейдинг", сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

Потребителями данных катеров были пограничные управления ФСБ РФ. За минувшие годы в эксплуатацию было передано более 200 таких катеров. Их скорость достигает 100 километров в час.

KMZ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500.

"KMZ приобрел документацию и эксклюзивные права на катера серии MASTER PRO, ранее производимые компанией "Меркурий Трейдинг". Серийное производство данных катеров для силовиков будет запущено не позднее второго квартала 2024 года", - сказал Даниленко.

По его словам, в настоящее время ведется работа по настройке серийного производства указанных катеров в исполнениях со стационарными и подвесными моторами.

Катера серии MASTER-540 и MASTER-651 будут выпускаться в комплектации с двумя стационарными моторами и водометными движителями, а также с одним подвесным мотором, отметил директор.

Длина катера класса MASTER составляет до семи метров, скорость - 100 километров в час, максимальная мощность двигателя - 300 лошадиных сил, вместимость - восемь человек.