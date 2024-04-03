«Противник огрызается, но мы продвигаемся вперед»

Как российские разведчики используют дроны-камикадзе на донецком направлении

В ходе специальной военной операции беспилотники зарекомендовали себя грозным оружием. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях приморского отряда «Тигр» и наблюдали, как разведчики поражают пункт временной дислокации украинских боевиков с помощью дрона-камикадзе. А на полигоне бойцы 1-го Донецкого корпуса продемонстрировали свои разработки в области средств радиоэлектронной борьбы для защиты от вражеских БПЛА.

Точное попадание

Наша долгая поездка начинается от поселка Еленовка. До 2022 года он был пограничным между ДНР и Украиной, а линия фронта проходила сразу за его окраиной. Через центр Еленовки проходит трасса Донецк – Мариуполь, которая в то время сразу возле дорожного знака о выезде из поселка упиралась в пограничный пункт пропуска, фактически обрываясь. Сегодня это полностью отремонтированная дорога снова связывает крупнейшие города ДНР. А Еленовка почти стала тыловым поселком.

Едем на армейском грузовике. В местах позиционных боев и активного применения противником беспилотников эти машины используются достаточно далеко от линии боевого соприкосновения, но на этом направлении из-за российского наступления активность БПЛА врага спала, поэтому и передвижение непривычно безопасное. И если под Артёмовском даже джипы в основном передвигаются в темное время суток, то здесь мы выезжаем засветло.

Грузовик с разведчиками прыгает на грунтовой дороге, давно оставив позади укрепления «старой» линии фронта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Едем на задачу, проводим разведку, наносим удары FPV-дронами по обстановке. Выезжаем каждое утро, каждый день по задачам, — перекрикивает шум мотора разведчик отряда «Тигр» с позывным Август.

Погода весенняя, и поднявшаяся степная пыль от проезжающей гусеничной техники забивается под тент. От линии соприкосновения идет менять позиции самоходная артиллерия, в обратную сторону тянутся танки и боевые машины, обгоняя грузовик — на бездорожье у них преимущество в скорости. Из-за пыли большая часть бойцов едет в масках и очках — один из признаков, отличающих опытных солдат, которые знали о таких мелочах, когда готовили снаряжение. А вот одинаковые современные комплекты модульных бронежилетов и разгрузочных поясов выглядят достаточно неожиданно даже для элитных подразделений. Как оказалось, это комплект, который производят по заказу «Тигров» и выдают всем в отряде.

На точке выгрузки «уличное движение» не менее напряженное. Пока разведчики покидают грузовик, мимо проезжают танки и БМП. Приятно видеть, что почти вся техника современная, последних серийных образцов. Сидящие на броне и идущие вдоль обочины приветствуют друг друга жестами.

— Противник обороняется, огрызается, применяет ствольную артиллерию с кассетными боеприпасами, минометы, дроны. Пока сдаваться не хочет, но мы потихонечку продвигаемся вперед, каждый день берем по несколько метров уверенно, — рассказывает по пути Август.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

На этом направлении он четвертый месяц, а в зоне СВО — с осени 2022-го. В отряде «Тигр» прошел дополнительную подготовку разведчика и с этого момента активно работает на передовой.

— Приехал сам, добровольно. За событиями я слежу давно, еще с 2014 года. Когда был школьником, смотрел на это всё безобразие, которое тут творилось. Хотел еще тогда поехать на фронт, но мне было мало лет. В школе и университете готовился. Во время мобилизации думал, меня заберут, но не призвали. И в итоге пошел сам добровольцем, — рассказывает молодой разведчик.

В блиндаже проходит короткое совещание. Дом, в котором располагается, предположительно, опорный пункт украинских боевиков, разведан заранее, а сегодня есть разрешение на его поражение FPV-дроном. Разведчики обсуждают детали операции и готовятся к работе.

— Артиллерия противника оттягивается назад, у них новые точки не пристрелянные. Поэтому, когда идет быстрое наступление, у них артиллерия меньше работает. Наступление — как электричка, кто-то пошел первым, залетел на позиции противника и всё, пошла машина и идет, идет вперед! Машина такая, что ее не остановить. Боевой дух даже одного человека решает, — рассказывает, облокотившись на квадроцикл, разведчик Лось.

Этот вид транспорта всё больше распространяется на фронте, позволяя быстро и мобильно действовать там, где противник применяет артиллерию и дроны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

На квадроцикле и выдвигаемся дальше к точке запуска. На позиции, когда все БПЛА собраны и подготовлены к полету, командир поднимает квадрокоптер-наблюдатель и, подтвердив цель, дает команду на взлет дрона-камикадзе. Поле зрения пилота в очках достаточно узкое, поэтому его направляют со второго дрона. Со стороны противника начинают работать помехи, пилот полностью сосредотачивается на управлении, штурман коротко подсказывает необходимые маневры. Борьба продолжается недолго, в какой-то момент кажется, что дрон потерян, но пилот продолжает работать и все-таки выходит к цели. Оба, и штурман и пилот, снимают очки и ждут. Сигнал на очках теряется непосредственно перед целью, и они до конца не могут быть уверены в результате. Из соседнего укрытия командир и оператор коптера-наблюдателя подтверждают попадание в цель. Вылет успешный!

— Сегодня молодцы, ребята отработали, провели доразведку, провели объективный контроль. Несмотря на РЭБ, на большое расстояние, опорный пункт противника поражен, точно в цель, там до шести человек, — комментирует командир Заря.

На южнодонецком направлении, по словам Лося, активность в применении дронов-камикадзе противника заметно снизилась в последние месяцы. Реже стали и групповые налеты 3–4 дронов, которые с зимы применяет враг. Возможно, это связано с нехваткой опытных операторов и с тем, что украинское командование перебрасывает беспилотные подразделения между направлениями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Отрабатывая защиту

На одном из полигонов в 1-м Донецком армейском корпусе испытывают средства противодействия FPV-дронам врага. Опытные операторы из подразделения «Русские ястребы» имитируют атаку на цель. А «внештатные» электронщики одного из подразделений корпуса проверяют антенны, с помощью которых они улучшили одно из серийных изделий, поставляемых волонтерами. Одна из основных проблем состоит в том, что постоянно меняются частоты, на которых работают беспилотники противника, а опытные операторы коптеров умеют обходить направленные антенны.

— Антенны мы полностью сами высчитывали, тестировали, и сегодня вы видели, как они работают. Начиналось всё с того, что в один из наших выездов мы сами, наша машина, попали под атаку вражеского БПЛА. И родилась идея как-то себя обезопасить и ребят наших в пехоте, — рассказывает довольный первыми испытаниями своей антенны боец с позывным Малой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Сегодня он впервые проверял работу своего изделия в противодействии FPV-дрону и смог защититься от условного противника.

Средства РЭБ всех видов на сегодняшний день остаются самым эффективным видом борьбы против FPV-дронов-камикадзе. А для движущейся техники и автомобилей, по сути, единственным возможным.

Дмитрий Астрахань