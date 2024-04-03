Киев настойчиво требует у союзников истребители F-16, но так ли они хороши, как утверждает Запад? По мнению автора статьи из infoBRICS, ВСУ напрасно надеются на эти самолеты – нет такой техники, которая могла бы составить конкуренцию российскому МиГ-31.

Драголюб Боснич

Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях, с которыми столкнётся НАТО, если поставит киевскому режиму истребители F-16, даже если они будут вылетать с аэродромов третьих стран, которые официально не участвуют в конфликте на Украине. Он назвал бредом заявления Запада о планах России "напасть на Европу", а также предупредил, что любые аэродромы, с которых будут взлетать истребители F-16, станут законной целью для российских военных. Его заявление стало ответом на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что неонацистская хунта имеет право атаковать цели "за пределами Крыма" (то есть бесспорную территорию России).

Насколько хороши F-16 и что они дадут киевскому режиму? InfoBRICS широко освещает эту тему, и мы с моими уважаемыми коллегами пишем об этом уже много лет. Несмотря на неоднократные заявления о "превосходстве" американского истребителя, нет никаких доказательств в поддержку этих утверждений. Напротив, даже украинские летчики, тренирующиеся на истребителях F-16, всё же предпочитают советские самолеты. Более того, американский военный летчик в отставке Том Рихтер утверждает, что F-16 – это "примадонна", эти самолеты требуют значительно больше внимания, чем самолеты советской эпохи Су-27 и МиГ-29. Это происходит из-за различий в советской/ российской и американской военной доктринах.

А именно, первая предназначена для высокоинтенсивного боя с реальным, равносильным противником. Другими словами, в то время как F-16 были созданы для борьбы с "беспомощными" странами – жертвами политического Запада – Советский Союз/Россия создали военную технику, способную противостоять любому противнику и выживать в любых условиях военного времени. Однако на этом различия не заканчиваются. Абсолютная надежность советских самолетов – это лишь верхушка айсберга. Россия, в отличие от неонацистской хунты, улучшила и модернизировала огромную армию, унаследованную от СССР. Она также построила несколько типов истребителей высочайшего класса, включая ныне легендарный Су-35С и Су-57 нового поколения. Одни только эти самолеты делают американский F-16 достаточно устаревшим.

И тем не менее некоторая передовая советская техника, унаследованная Россией, опережает своё время и выглядит достойно даже сейчас, спустя более чем 40 лет после принятия на вооружение. Особенно это касается сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31. Он не только является стартовой платформой для смертоносного ракетного комплекса 9-А-7660 "Кинжал" (МиГ-31К/И), но и был модернизирован до версии МиГ-31БМ – бесспорный идеал того, каким должен быть перехватчик. Постепенная модернизация истребителя, проводимая Москвой в последние три десятилетия, не только сохранила современную актуальность МиГ-31, но и обеспечила ему доминирование на ближайшие десятилетия. Сюда входит всё: от авионики и простоты обслуживания до ракет и других видов вооружения.

Это особенно важно, когда речь идёт о смертоносной гиперзвуковой ракете класса "воздух-воздух" Р-37М с её непревзойденной дальностью полета в 400 километров, что фактически превращает МиГ-31БМ в "летающий С-400". Этот истребитель является одной из главных угроз для сил киевского режима. Он безнаказанно сбивает вражеские самолеты, зачастую даже не покидая воздушного пространства России. Даже если бы НАТО поставила неонацистской хунте новейший истребитель F-16V (Block 70/72), он всё равно был бы беспомощен против российского перехватчика. Лучшая зенитная ракета, которую могут использовать F-16, – это AIM-120D AMRAAM с дальностью действия 160 километров. Р-37М не только на 50% быстрее (6 Махов против 4 Маха), но и превосходит американскую ракету по дальности (400 километров против 160 километров).

МиГ-31БМ также является двухместным истребителем-перехватчиком; второе место отводится для специального офицера по системам вооружения (WSO), что делает его ещё смертоноснее в воздушных боях. Высокие аэродинамические характеристики позволяют ему летать на сверхзвуковой скорости даже на малых высотах. Именно так придётся летать F-16, находящимся на вооружении киевского режима, чтобы спастись от непревзойденной российской системы ПВО и истребителей, оснащенных зенитными ракетами большой дальности. Кроме того, двухконтурные ТРДД Соловьева Д-30Ф6 (ПС-30) на МиГ-31 обеспечивают скорость 3000 км/ч и дальность полета около 3000 км, чего F-16 даже и не снилось. Его авионика также дает ему беспрецедентные возможности.

Это особенно смертельно для гораздо более дешевого F-16, особенно если учесть тот факт, что он вынужден летать низко, как и любой другой истребитель, состоящий на вооружении неонацистской хунты. РЛС "Заслон-М" PESA (пассивная фазированная антенная решетка) МиГ-31БМ создана на базе легендарного "Заслона". РЛС "Заслон" обнаруживает воздушные цели на расстоянии до 400 километров. Другими словами, она может обнаружить F-16 задолго до того, как тот засечет МиГ-31БМ. Кроме того, это даёт российскому истребителю возможность отслеживать до 24 целей и одновременно атаковать шесть из них. Перехватчик МиГ-31БМ обеспечивает сетецентричное боевое управление, позволяя обмениваться данными с группой других истребителей.

Например, всего четыре МиГ-31БМ способны контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до тысячи километров, обмениваясь данными с дружественными истребителями и зенитно-ракетными комплексами. Кроме того, наземные радары могут передавать информацию на МиГ-31БМ в воздухе и позволяют вести бесшумный радиолокационный бой, что делает их ещё более смертоносными, особенно для F-16. Помимо помехоустойчивого "Заслона-М", российский истребитель может похвастаться современными датчиками IRST/FLIR (инфракрасная система поиска и отслеживания/переднего обзора) с дальностью действия около 60 км. Это позволяет МиГ-31БМ поражать самолеты противника при полном радиомолчании. Таким образом, как уже упоминалось ранее, шансы даже последних версий американского истребителя F-16 против российского перехватчика близки к нулю.

Хуже того, киевский режим точно не получит никаких модернизированных версий F-16. Напротив, самолеты, обещанные странами НАТО, являются устаревшими версиями AM/BM. Истребители F-16 Block 20 MLU ничем не лучше МиГ-29, уже находящихся на вооружении ВСУ, и именно поэтому неонацистская хунта "требует" сто современных моделей F-16 вместо 50 базовых. Но киевскому режиму не везёт. Дания, пообещавшая передать Украине истребители F-16, приняла решение продать 24 самолета Аргентине. Вашингтон оказывает давление на Буэнос-Айрес, чтобы тот отказался от потенциальной сделки с Китаем и вместо этого сделал выбор в пользу устаревших F-16, от которых Копенгаген хочет избавиться, чтобы получить проблемные F-35.