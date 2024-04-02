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Техкульт

Российская компания выпустит специализированные пожарные дроны

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Российской компанией созданы дроны-пожарные

Представители «Корпорации ИнФинТех» в рамках конференции по беспилотным технологиям анонсировали свои первые противопожарные дроны, о подготовке к выпуску которых было объявлено в конце 2023 года. Для производственной площадки был выбран «Технопарк Санкт-Петербург».

В ходе презентации один из топ-менеджеров «Корпорации ИнФинТех» заявил, что в текущем году планируется выпустить порядка 500 противопожарных беспилотников двух моделей — «Дым» и «Туман». Однако при необходимости производитель готов оперативно увеличить производственные мощности.

Российской компанией созданы дроны-пожарные

Как уточняется, беспилотник «Дым» получил регулируемую систему сброса разногабаритных емкостей, содержащих противопожарные порошки и вещества. К примеру, данный БПЛА способен транспортировать пару огнетушителей типа FinFire с автоматическим срабатыванием. Также «Дым» отличается высокой полетной скоростью и высокой маневренностью, а его «собрат» с именем «Туман» предназначен для ведения наблюдения за пожарами, возникающими в городской черте и за пределами населенных пунктов, а также способен предотвращать их появление. Правда, как именно он будет их предотвращать — не уточняется.

Макс Антонов

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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