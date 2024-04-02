«Мы создаем для нужд СВО простые вещи, которых нужно очень много».

Изобретатель Евгений Самарев: Мы занимаемся разработкой, постоянно взаимодействуя с бойцами

«Самые важные для нас отзывы, если говорить уже о готовой продукции – о работе турникетов, которые спасают жизни. Это большое счастье, просто до слез на глазах». Координатор группы изобретателей Евгений Самарев рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он и его товарищи разрабатывают, производят и поставляют российским медикам и бойцам множество небольших, но незаменимых на фронте вещей.

Специальная военная операция ежедневно вносит новое слово в теорию и практику боевых действий. Регулярно появляются новые виды техники и вооружений, обновляются старые. Ракеты и беспилотники, снаряды и образцы стрелковых вооружений – все эти новшества разрабатываются и внедряются крупными военно-промышленными компаниями.

Помимо них, значительный вклад в изобретения и производство необходимой для СВО промышленной продукции вносят небольшие конструкторские бюро и объединения добровольцев. Они занимаются не столь крупными, но не менее необходимыми на фронте изделиями.

Изобретатели волонтерского объединения "САМ!" живут в разных городах России. Координатор группы Евгений Самарев рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем заключается работа его соратников, как удается помогать госпиталям и бойцам на фронте и какая помощь нужна самим энтузиастам-изобретателям.

ВЗГЛЯД: Как родилась идея начать помогать фронту?

Евгений Самарев: Дело в том, что я занимался 3D-печатью как хобби еще до СВО. С самого начала боевых действий я пытался понять, как мои навыки могут помочь нашим ребятам. В какой-то момент возникла проблема с кровоостанавливающими средствами – жгутами, турникетами, их не хватало. Тогда мы с моим другом, который занимается шитьем снаряжения, нашли израильско-палестинский проект 3D-печатного турникета, который можно делать в домашних условиях, с довольно приличными характеристиками.

ВЗГЛЯД: То есть это был некий бесплатный проект?

Е. С.: Да, макет распространялся бесплатно. Мы его скачали, попробовали и поняли, что он не вполне подходит под наши условия. Пришлось его перерабатывать, доделывать. Так что первое, с чего мы начали – это кровоостанавливающий турникет (жгут).

Турникет прошел большое количество изменений. Менялись форма и модель, но в итоге у нас получилось первое массовое изделие. На данный момент мы бесплатно отгрузили нашим бойцам уже 15 тыс. таких турникетов.

ВЗГЛЯД: Однако решили не останавливаться на этом?

Е. С.: Да, мы расширили ассортимент выпускаемой 3D-продукции другими изделиями. Когда мы начали общаться с медиками, они сказали, что есть проблема с ампульницами под противошоковые наборы по 2 мл. Мы спроектировали их и тоже начали распространять.

Потом потребовались тюбик-кейсы для хранения обезболивающего, шприц-тюбики. Их мы тоже произвели и передали военным медикам в количестве, наверное, десятков тысяч. Производим мы и наглазники для обработки раны глаз, которые накладываются перед повязкой.

ВЗГЛЯД: Более крупные изделия у вас бывают?

Е. С.: Для медиков мы сделали тренажер для обработки, тампонады раны. Это сложное изделие, там есть не только печатные элементы. Основная его часть изготавливается из силикона – это цилиндр с имитацией ранений и подводка жидкости, которая имитирует кровь. Задача обучаемого на этом тренажере – закрыть раневой канал так, чтобы жидкость перестала течь. Дело в том, что тампонада раны – процесс сложный, обучение этому процессу медиками-инструкторами ставилось с самого начала во главу угла.

На текущий момент мы произвели, наверное, уже порядка полутора тысяч таких тренажеров, и мы гордимся, что они есть практически во всех учебных центрах. Это недешевое изделие, но его мы старались продавать по себестоимости. Не всем, кстати, это нравилось – есть производители, которые такие тренажеры гонят по чисто коммерческим ценам, как минимум в четыре раза дороже. Нам даже звонили и возмущались, как мы смеем демпинговать.

ВЗГЛЯД: Трудности в работе имеются, помимо конструкторских задач?

Е. С.: Мы не являемся чем-то официальным. С одной стороны, это упрощает некоторые моменты, но с другой – нам в чем-то сложнее. Например, нам всегда нужна финансовая поддержка, потому что производство и аренда помещений стоит денег.

Хотелось бы, чтобы доступ на полигон разрешался в некоторых случаях, когда требуется решить определенные задачи. Когда речь идет о гражданских лицах, с таким доступом возникают сложности.

К сожалению, возникают и неприятные ситуации, когда некоторые граждане пытаются запатентовать наши бесплатные модели, чтобы на них зарабатывать. Мы не можем тратить 50-100 тыс. рублей, которые требуются на регистрацию патента. Хотелось бы, чтобы как-то упростили регистрацию патентов – и юридически, и финансово. Мы разрабатываем, тратим время и не только, а кто-то просто присваивает то, что мы выкладываем для бесплатного пользования для других волонтеров, и делает на этом деньги. В общем, больше хотелось бы правовой защиты в этом плане.

ВЗГЛЯД: Скажите, а у ваших волонтеров случались рекорды? Когда что-то очень быстро получалось создать.

Е. С.: Был случай, когда в донецком госпитале сломалась деталь важного медицинского прибора. Врачи нам прислали размеры, мы намоделили, и через два дня печатники в Донецке уже отдали деталь врачам.

ВЗГЛЯД: Вы специализируетесь только на продукции для медицинских нужд?

Е. С.: Нет, конечно. Есть, например, такое популярное изделие уже непосредственно для фронта, как заряжайка. Это устройство для снаряжения магазинов автомата патронами. Зимой (на самом деле не только зимой, но тогда эта проблема стоит острее), когда речь идет о зарядке многих магазинов, через некоторое время пальцам становится неудобно. С заряжайкой бойцу гораздо удобнее. И когда пошли запросы от военных на такое изделие, мы его разработали.

ВЗГЛЯД: Вы сами изобретаете или чаще приходится доводить чужие наработки?

Е. С.: На самом деле изобретениями в полном смысле слова наши вещи назвать, наверное, нельзя. Есть волонтерские конструкторские бюро, которые выполняют более серьезные задачи.

Мы создаем для нужд СВО более простые вещи, но те, которых нужно очень много – тысячи и десятки тысяч. И разработки у нас практически все свои.

Иногда какую-то идею мы берем и перерабатываем, но в принципе чаще всего приходится дорабатывать свои изделия. Потому что каждое изобретение проходит через много вариантов, по десять версий бывает, по двадцать, пока не получается то, что устроит конечных пользователей.

ВЗГЛЯД: Учитываете обратную связь на ваши изделия?

Е. С.: К нам не просто поступают отзывы. По факту мы занимаемся разработкой, постоянно взаимодействуя с бойцами. Мы передаем испытательную серию, обязательно ждем отзывов, после этого дорабатываем по мере необходимости, и это бывает не один раз. А самые важные для нас отзывы, если говорить уже о готовой продукции – о работе турникетов, которые спасают жизни. Это большое счастье, просто до слез на глазах.

Валерия Вербинина