Переговоры или дымящиеся развалины: чего РФ и Украина хотят добиться в ближайшие месяцы

Полковник Ходаренок: весной ВСУ сосредоточатся на ударах по объектам ТЭК и кораблям ЧФ

Темпы наступления ВС России на Украине в 2024 году существенно возросли, об этом говорят не только украинские эксперты, но и американский Институт изучения войны. Он также сообщает об истощении запаса ракет украинской ПВО, которое не только снижает способность Киева защищать тыл, но и дает РФ больше возможностей для масштабных авиаопераций. Как будет складываться оперативно-стратегическая обстановка и на чем сосредоточатся Москва и Киев в весенне-летней кампании, анализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Вполне возможно, что в ближайшее время в связи с задержками поставок Украине вооружения, военной и специальной техники от США и государств-участников НАТО, российская армия добьется успехов уже оперативного масштаба.

На боеспособность и моральное состояние личного состава ВСУ в последнее время существенно повлияли российские фугасные авиационные бомбы (ФАБ) большого калибра (до 3000 кг включительно) с управляемыми модулями планирования и коррекции (УМПК). Подобные устройства превращают обычную ФАБ свободного падения с промахом в несколько десятков метров (а то и более) в высокоточный боеприпас с квадратичным вероятным отклонением всего в несколько метров. Никакого действенного противоядия у ВСУ против этого оружия в настоящее время нет.

Поставки украинской армии многофункциональных истребителей типа F-16 и зенитных ракетных систем Patriot, способных бороться с самолетами-носителями ФАБ с УМПК, при самом благоприятном раскладе будут не раньше лета. Но даже в этом случае о какой-либо массированной передаче ВСУ этих образцов вооружения речи не идет.

Помимо прочего, на боеспособность зенитных ракетных войск ВСУ самым существенным образом влияет истощение запасов ракет. Дальнейшая эффективная борьба со средствами воздушного нападения российской армии и флота становится в этом случае крайне проблематичной.

Если обстановка на переднем крае будет складываться подобным образом и дальше, то зарубежные аналитики отнюдь не исключают прорыва фронта и стремительного продвижения российской армии в глубину территории Украины.

В украинском экспертном сообществе достаточно активно обсуждается возможность перехода ВС РФ летом этого года в общее наступление практически на всех фронтах. Среди направлений главного удара обычно выделяют либо Харьков, либо Киев, либо оба города сразу.

Вместе с тем некоторые специалисты в Киеве считают, что для взятия Харькова/Киева российской армии потребуется создать ударную группировку как минимум в 200 тыс. человек, а сосредоточить такое количество личного состава и техники без вскрытия соответствующими украинскими средствами разведки не удастся, равно как и укомплектовать подобное количество бойцов командирами всех степеней, необходимым оружием и техникой.

Подобные оценки вроде как не лишены ноток здравого смысла, но в то же время делают такие выводы представители украинского экспертного сообщества, которые еще в марте 2022 года уверенно утверждали, что ракет у российской армии осталось всего на один удар. В руководстве ВСУ касательно планов на весенне-летнюю кампанию пока хранят молчание. А выводы и заключения относительно предстоящего российского наступления с украинской стороны озвучиваются, что называется, специалистами-любителями. И эти оценки находятся исключительно в разряде «я так вижу», не более того.

И в самом деле, даже когда в распоряжении руководства страны и вооруженных сил есть все необходимые органы разведывательного сообщества - служба внешней разведки, главное разведывательное управление Генерального штаба, контрразведка - даже в этом случае официальные лица государства вовсе не гарантированы от ошибочных заключений на основе представленных им разведсводок. И такие примеры в истории есть.

Но когда выводы из оценки обстановки делает, к примеру, расстриженный даже официальными властями Украины эксперт, не имея в своем распоряжении достоверной разведывательной информации, то и относиться к подобным суждениям (как правило, сформулированным однозначно категоричным тоном) следует так же, как и к его же заключениям двухгодичной давности типа «у русских ракет осталось на один удар».

Как будет развиваться оперативно-стратегическая обстановка в ближайшее время?

Президент Украины Владимир Зеленский уже считает возможными переговоры с Россией без возврата Киева к границам 1991 года. По его словам, Владимир Путин будет «готов к диалогу», если ВСУ выйдут на границы 2022 года. Каким образом выход украинской армии будет осуществлен на вышеупомянутые рубежи, глава Украины не уточнил, и на чем основывается подобная уверенность Зеленского, не совсем понятно.

За последний год ВСУ не имели даже тактических успехов.

Какие-либо операции, да тем более оперативного характера, со стороны украинской армии в весенне-летней кампании 2024 года трезвомыслящие специалисты даже с украинской стороны считают весьма маловероятными.

Скорее всего, усилия Вооруженных сил Украины этой весной будут по-прежнему концентрироваться на налетах по объектам топливно-энергетического комплекса России в пределах европейской части страны и продолжении ударов безэкипажными катерами по кораблям Черноморского флота. «Перетопить все корабли российского флота!» - именно такая задача сформулирована перед соответствующими структурами ВСУ.

Что касается ВС РФ, то помимо продолжения наступательных действий на всех фронтах, российская армия продолжит нанесение ударов по критически важным объектам инфраструктуры Украины и центрам принятия решений (на последний пункт должно быть обращено особое внимание украинского руководства, его содержание отнюдь не абстрактно относительно вполне конкретных персоналий).

При этом задача, вполне возможно, перед ВКС и силами флота России сформулирована следующим образом: превратить в пыль все более или менее значимые объекты на территории Украины - генерирующие мощности, теплоэлектроцентрали, подстанции, линии электропередач, плотины ГЭС, мостовые переходы и другие коммуникации.

То есть президент Владимир Зеленский должен быть поставлен перед однозначным выбором - или пойти на переговоры, или в итоге получить вместо Украины дымящиеся развалины.

В последнем случае восстановление страны может занять долгие и долгие десятилетия (если она вообще когда-либо будет восстановлена в полном объеме).

Несмотря на всю суровость подобного выбора, надо заметить, что никакого другого способа воевать за последние 5 тыс. лет пока не придумали. И только таким образом вели вооруженную борьбу предыдущее столетие США и Великобритания, которые в настоящее время для Владимира Зеленского, можно сказать, «свет в окошке».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок