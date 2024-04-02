Германия хочет вернуть призыв в армию. Как на это повлияла СВО?

Полковник Ходаренок: Германия учтет опыт СВО, изучая возвращение призыва в армию

Министр обороны Германии Борис Писториус поручил бундесверу до 1 апреля подготовить предложения по модели комплектования вооруженных сил с элементами призыва. Об этом сообщает еженедельный журнал Spiegel. Какие преимущества и недостатки есть у призывной и контрактной армии и как на позицию Берлина повлияла российская военная операция, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Как известно, Германия перешла на контрактный принцип комплектования вооруженных сил в 2011 году. Сегодня Борис Писториус убежден, что это решение было ошибочным. Глава военного ведомства Германии планирует разработать (разумеется, с учетом мнений руководства бундесвера) предложения о новой системе комплектования бундесвера и сделать это до выборов в германский бундестаг.

Как сообщает Spiegel, Борис Писториус поручил «представить варианты модели военной службы, которая в краткосрочной перспективе вносит масштабируемый вклад в общую устойчивость государства с учетом новых угроз».

Сомнительно, что все предложения, разработанные главой военного ведомства Германии и руководством бундесвера, станут в полном объеме достоянием общественности. Но тенденции, которые будут отражены в итоговом германском документе, предугадать вполне возможно.

Для начала уточним, что существуют всего три способа комплектования вооруженных сил любого государства: по контракту, по призыву и на основе сочетания (в той или иной пропорции) обоих способов.

Способы комплектования армии и флота иногда невольно вводят в заблуждение достаточно широкие слои общественности. Почему-то считается, что способ комплектования по контракту сам по себе, автоматически приводит к появлению так называемой «профессиональной» армии.

Но на самом деле профессионализм вооруженных сил достигается только в результате напряженной оперативной и боевой подготовки, и способ комплектования решающей роли тут абсолютно не играет.

И призывная армия может быть достаточно профессиональной, если целенаправленно готовится к войне, а не занимается, к примеру, уборкой урожая.

Другое заблуждение, которое особенно культивировалось в Вооруженных силах России в период 2008-2012 годов (да и в равной степени в армиях НАТО примерно в эти же сроки), выглядело следующим образом: все проблемы обеспечения безопасности государства и достижение целей в любом военном конфликте современности можно решить только частями и соединениями постоянной боевой готовности.

А стратегическое развертывание вооруженных сил (то есть перевод ВС с мирного на военное положение и развертывание первоочередных стратегических резервов) в случае начала военных действий уже не так актуально.

Либерально настроенные военные аналитики один только термин «массовая мобилизационная армия» (хотя в отечественной военной терминологии такового и не было) предали анафеме, а приведение вооруженных сил в боевую готовность с проведением мобилизационного развертывания объявили пережитком времен Первой мировой войны.

Специальная военная операция наглядно показала, насколько подобные взгляды вздорны и далеки от реальности. Сегодня к опыту СВО внимательно присматриваются представители вооруженных сил всех ведущих государств мира (в том числе Германии). Поэтому попробуем представить себе, какие соображения могут положить в бундесвере в изменение «модели военной службы» (по их же словам) или о чем задумываются сегодня немецкие военные.

Комплектование армии исключительно в соответствии с контрактным способом может позволить содержать вооруженные силы в качестве разве что витрины военной мощи государства или же в целях борьбы с военными организациями третьего мира, но

на ведение конфликта высокой интенсивности с равным по боевым и оперативным возможностям противником подобные армии абсолютно не рассчитаны.

Помимо всего прочего, в любой армии любого государства немало военно-учетных специальностей (ВУС), для которых вовсе нет необходимости в длительном сроке обучения. Требуется всего несколько занятий и хорошая физическая подготовка, чтобы в полном объеме ввести таких военнослужащих в строй.

Это, в частности, касается многих номеров в орудийных расчетах ствольной артиллерии. К примеру, таковых как досыльный (этот военнослужащий деревянным досыльником (то есть толстой палкой) до «характерного звона» загоняет снаряд в канал ствола орудия) или подносчик боеприпасов.

Заинтересовать в мирное время потенциальных контрактников формулировками типа «будешь челноком подтаскивать к гаубице снаряды весом более 40 кг» весьма затруднительно. А таких специальностей в любой армии сотни и тысячи. То есть однозначно будет хронический некомплект личного состава. Никакими пряниками молодых людей на ВУСы, где требуется только тяжелый физический труд (к примеру, передвигать по аэродрому технологические тележки с бомбами крупного калибра и подвешивать авиационные средства поражения на подкрыльевые пилоны), не затянешь.

Кроме того, контрактная система комплектования в ходе военных действий абсолютно не позволяет оперативно доукомплектовывать личным составом батальоны, полки и бригады после понесенных потерь в боях и сражениях, а также в короткие сроки готовить стратегические резервы.

Поэтому наиболее целесообразен смешанный способ комплектования вооруженных сил - и по контракту, и по призыву. По контракту рационально комплектовать сержантский состав, ВУСы, где требуется образование и длительный срок обучения (наводчики, операторы, специалисты связи и РЭБ, командиры боевых машин и пр.). Но многие штатно-должностные «клетки» и специальности в армии вполне уместно заполнять и рядовыми по призыву.

Теперь несколько слов о том, что без мобилизационного развертывания при ведении конфликта высокой интенсивности никак не обойтись и только частями и соединениями постоянной боевой готовности проблем не решить.

Содержание в мирное время большинства соединений, частей и учреждений только тыла вооруженных сил по штатам военного времени нецелесообразно по экономическим и многим другим причинам.

К примеру, в составе соединений постоянной готовности теоретически можно иметь дорожно-комендантскую бригаду (одних только автомобилей в ней по штату почти 700), которая обязана заниматься подготовкой, эксплуатацией, техническим прикрытием и восстановлением военно-автомобильных дорог, а также регулированием движения. Но в мирное время нет ни военно-автомобильных дорог, ни необходимости регулирования движения, поскольку и движения-то никакого нет. Чем же заниматься людям? Разлагаться от безделья? Пьянствовать?

Можно в мирное время держать и автомобильные бригады (только автомашин в каждой из них более 1,5 тыс.). В военное время они подвозят к фронту боеприпасы и другие материальные средства, в обратную сторону - раненых. Но в мирное время не надо возить ни боеприпасы, ни раненых. Что делать тогда такому количеству автомашин и водителей?

И такие примеры можно приводить сотнями, и не только по тылу вооруженных сил, а по всем видам вооруженных сил и родам войск. Иными словами, без мобилизационного развертывания для ведения конфликта высокой интенсивности никак не обойтись.

Но в этом случае сразу встает множество других вопросов. В каком объеме, например, содержать запасы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ)? Продовольствия, обмундирования, снаряжения, медицинского имущества? Как обеспечить исправность ВВСТ и его немедленную готовность к боевому применению? Каким образом обеспечить необходимый резерв летного состава (пилотов и штурманов) и наземного персонала? Сколько и каких боеприпасов иметь на складах неприкосновенного запаса?

По всей видимости, именно над этими вопросами в настоящее время ломают головы рабочие группы бундесвера и германского военного ведомства под руководством Бориса Писториуса. Но по большому счету отказ от контрактной армии и переход на смешанный принцип комплектования касается не только вооруженных сил Германии, а и многих других военных организаций. Действия именно в этом направлении вызваны исключительно опытом ведения российской военной операции.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок